Корпоративні клієнти ПриватБанку отримали 1,5 мільйона літрів пільгового палива ОККО

«Цифровий паливний проект банку та «ОККО» – чудова можливість для наших корпоративних клієнтів оптимізувати витрати на зберігання й адміністрування паливних запасів: не тільки купувати паливо за фіксованою ціною в «Приват24 для бізнесу», а й цілодобово контролювати його використання, – говорить Сергій Клюєв, керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку. – За допомогою паливних карток і технологій банку бізнес тепер може вести весь документообіг в електронному вигляді».

Нагадаємо, в лютому ПриватБанк у партнерстві з мережею АЗК «ОККО» відкрив продаж паливних карток корпоративним клієнтам банку. Оплатити паливо можна прямо в онлайн-банку за рахунком-фактурою, а отримати паливні картки в будь-якій необхідній кількості можна в найближчому відділенні ПриватБанку. Придбане паливо доступне протягом 3 місяців з моменту купівлі, при цьому користувачі «Приват24 для бізнесу» тепер отримують персональну знижку 2,5 грн на кожному літрі палива та 0,5 грн на кожному на літрі газу.

Також у «Приват24 для бізнесу» клієнтам доступний весь функціонал керування паливом: від розподілу палива між картками, виданими водіям, до оформлення виписок і моніторингу паливного складу. Сформувати й оплатити рахунок-фактуру на купівлю палива, прив’язати нову картку до паливного складу, переглянути виписку за карткою, заблокувати/розблокувати картку, зняти ПІН-блокування, закрити картку – усі ці можливості доступні цілодобово.