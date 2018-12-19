Кількість пішохідних пунктів пропуску з Польщею зменшать

З 1 липня 2015 року на кордоні з Польщею у пілотному режимі запрацював піший перехід «Угринів-Долгобичув». Пункт пропуску розташований на польській території, проте контроль проводять прикордонники обох країн:України та Польщі, повідомив сайт Польської прикордонної служби.

Раніше на даному пункті могли проїжджати автомобілі та рейсові автобуси. Аби жителям прикордонних міст було зручно, для пішого перетину кордону виділили одну з будівель для рейсових автобусів. Загалом через цей пункт пропуску щоденно проїжджає понад 3,5 тисячі осіб, з них – 850 користувалися пішохідним переходом.

Пілотний спосіб перетину кордону доводиться припинити через затримки автобусів та автомобілів, які через пішоходів змушені довше перебувати у черзі.

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