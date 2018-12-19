Центри надання адміністративних послуг у Львові тимчасово не працюватимуть

У департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради повідомили, у які дні у ЦНАПах будуть вихідні

23, 24, 25, 30 та 31 грудня, а також 1 січня Центри надання адміністративних послуг, як і всі державні установи, матимуть вихідний день. В усі інші дні офіси працюють за звичним графіком. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

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Центри надання адміністративних послуг є у кожному районі Львова. На вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). А також – на пл. Ринок, 1.

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Графік роботи ЦНАП:

понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.

середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год.

п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.

субота: 09.00 год. – 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 032 297−57−95, e-mail: service_center@citylviv.gov.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради.

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