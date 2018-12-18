Як прикрасити дім та ялинку на новорічно-різдвяні свята: модні тенденції

Про модні віяння для домашнього святкового затишку «Львівській газеті» розповіла Шквір Катя, декоратор та флорист Школи флористики, декору та творчості «Mavka Flowers School»

Про модні віяння для домашнього святкового затишку «Львівській газеті» розповіла Шквір Катя, декоратор та флорист Школи флористики, декору та творчості «Mavka Flowers School»

Тренди новорічного та різдвяного декору визначили на великій Ярмарці декораторів у Франкфурті-на-Майні. Чотири основні тренди зимового декору 2018/19 відрізняються між собою, тому кожен точно знайде серед них модні фішки на свій смак:

– перший тренд – пастельні відтінки. Це спокійні ніжні тони – персиковий, світло-рожевий, срібний, голубий кольори. Також важливі деталі – м’які іграшки на ялинці, які ви пошили власноруч, пір’я, різноманітні банти;

– другий тренд – еко-стиль, який увійшов у наше життя в 2016 році, і досі залишається популярним. Це вироби з природних матеріалів, які ви можете назбирати у лісі, або ж купити їх на гуртівнях, де вони попередньо висушені та оброблені – шишки, гілочки, жолуді, кора дерева, мох, вінки з різноманітної зелені – ялинки, евкаліпту, фісташки, а також мішковина та тканини білих та бежевих відтінків. Нічого зайвого – багато зеленого та білого кольорів, природність та вироби ручної роботи;

– третій тренд підійде для любителів експериментів і точно здивує ваших гостей – це біжутерія, пір’я павичів, морські мешканці – рибки, морські коники, русалки, виготовлені як з матерії, так і придбані у дитячому магазині, фольгування ялинки! Так, це обгортання ялинки фольгою! Основний колір цього тренду фіолетовий та срібний.

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– Четвертий тренд – класика, яка є вічним символом Нового Року та Різдва – пишно одягнені ялинки, поєднання червоного та зеленого, золотого та срібного кольорів, Дід Мороз, панчохи для подарунків, кольорові блискучі іграшки на ялинку та запах мандарин.

Поради по оформленню вашої домівки на свята:

Старайтесь якомога більше використовувати природних матеріалів. Оформляйте домівку лише в одному стилі – класика, еко, нові експерименти або спокійна пастельна гама. Не кваптеся викидати малі на вас речі або ж ті, які ви вже не вдягаєте – з них завжди можна пошити м’які ялинкові прикраси. Забудьте про різнокольоровий ялинковий дощик, використовуйте тільки один його колір, або краще просто його зніміть. Запам’ятайте, що ялинка не єдина зелень, якою ми можемо прикрашати домівку – ще є евкаліпт, рускус та фісташка, які простоять вам всю зиму та й в засушеному вигляді не втратять кольору. Кращі прикраси – це прикраси зроблені власними руками. Переробіть ваші старі декорації, використовуйте підручні матеріали, дайте волю вашій уяві та ідеям, розвивайте творчість. І все, що потрібно буде для цього – пістолет з гарячим клеєм, ножиці та голка з ниткою.

Веселих свят!

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