Як на Львівщині колишні малозабезпечені стають успішними підприємцями

«Рука допомоги» – це пілотний проект Міністерства соціальної політики України, метою якого є допомогти вимушеним переселенцям зі Сходу та членам малозабезпечених сімей позбутися залежності від соціальних виплат, отримати достойну роботу або навіть заснувати власний бізнес. За час існування проекту на Львівщині створили 115 підприємств у різних галузях. Учасники проекту поділилися своїми історіями з журналісткою «Львівської газети».

Іван, Львів

Я займаюся гуртками для дітей: робототехніка, програмування в державних школах. Пішов на проект «Рука допомоги»: створив бізнес-план, всю процедуру пройшов, захистив, написав проект на набори Lego та лептопи, а зараз працюю.

Мої діти вчаться в молодшій школі і я бачу, що державна освіта в тому напрямку відстає дуже сильно, по-суті, в школах є тільки інформатика. Подумав, чому б дійсно не зробити такі гуртки для дітей.

В групі у мене по вісім дітей, але зараз хочу розширяти хоч до десяти. У мене кілька шкіл є, але їхню кількість також хочу збільшити. Спочатку трохи слабо було, бо треба було самому все це запускати, робити рекламу і так далі, тобто багато вкладаєш. але далі воно все відбивається.

Якби не проект, я б не мав фінансування, а це досить затратно: один набір Lego коштує 7 тисяч гривень. Тобто, я не мав таких коштів, щоб це розпочати, тому проект досить вдало по

Сидіти весь час на субсидії чи допомозі малозабезпеченим – це таки постійна залежність від держави.

Ірина, Радехів

У мене троє діток, тому останні роки я провела в декреті, крім того ми стояли на обліку як малозабезпечена багатодітна сім’я. Три роки тому закінчила курси навчання нарощення вій, тобто три роки я набиралася умінь, шукала клієнтів. Про «Руку допомоги» дізналась від директора Центру зайнятості, він розповів, що цей проект може допомогти мені стати підприємцем. Я подумала, що маю вже клієнтів задоволених, досвід і можна вже відкрити свій бізнес – працювати легально.

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До Миколая маю відкрити свій кабінет по нарощенню вій. Спочатку працювати сама, бо маю невеличке приміщення, а там вже побачимо.

Ігор та Соломія, Золочівщина

Ігор: Ми гончарі-керамісти. Я навчався самостійно з Інтернету, а після одруження вирішив займатися цим професійніше. І виникла у нас така ідея, щоб проводити майстер-класи для людей, щоб вони могли своїми руками щось зробити. Спершу ми в себе вдома для дітей проводили майстер-класи.

Я займаюся гончарством, а дружина ліпить та займається розписом.

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Соломія: Після одруження я переїхала в село до чоловіка, звільнилася з роботи у Львові і стала на облік у Золочівський центр зайнятості. Роботи мені не знайшли, але хороші зв’язки залишилися, тому ми час від часу заходили, запитували чи є щось для нас – так і дізналися про проект, написали бізнес-план і скоро відкриємо майстерню.

Богдана, Броди

Багато років працювала на когось і кочувала по різних країнах, думаю, що вже дійшла до тої точки, що вистачить і треба працювати на себе, бо роки не вертаються і треба мати щось стабільне, щоб впевнено себе почувати. І трапився такий шанс: мені подзвонили і запропонували такий проект.

Також маю досвід власного бізнесу – плантації огірків. Але це було в такі роки, коли все знецінювалося. Було надто важко: кожного другого дня треба була вставати о 5 ранку, їхати 100 кілометрів до Львова, там до 3-4 години торгувати, а потім повертатися додому і знову йти на плантацію. І так було до безкінечності. На другий рік ми зрозуміли, що не витягнемо більше так.

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Тепер 19 грудня відкриється моє кафе. З персоналу є я і офіціант, але все буде гаразд.