Відсьогодні можете купити легально зрубану ялинку: МІСЦЯ ПРОДАЖУ

Адреси, де у Львові продаватимуть ялинки легально:

Шевченківський район: на вул. І. Величковського,8, біля ТЦ «Володар» на вул. Гайдамацькій, 9-А, біля ринків на вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика, вул. Б. Грінченка, 4, вул. І. Миколайчука, 8, вул. Т. Шевченка, 360-364 та просп. В. Чорновола, 67-А.

Залізничний район: на вул. Є. Патона, 4/1, у переході на перетині вулиць Чернівецької та Городоцької та на ринках на вул. С. Петлюри, 11 і на вул. Широкій.

Галицький район: на вул. Волоській біля Стрийського ринку.

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Франківський район: біля ринків «Провесінь» на вул. Княгині Ольги, 112, на вул. Науковій, 29 та на вул. Володимира Великого, 59-В.

Личаківський район: ринки на вул. Солодовій, 4, вул. Поліській, 2, вул. Б. Хмельницького, 120.

Сихівський район: біля ТЦ «Сихів» на вул. Сихівській, 16-А, на ринку на вул. Стрийській, 57-59 та на просп. Червоної Калини, 36-40 і просп. Червоної Калини, 109.

Як перевірити ялинку?

Новорічні ялинки маркують спеціальними уніфікованими засобами:

– самоклейними етикетками

– пластмасовими бірками-стяжками

Ці засоби розриваються, коли їх знімають. Тому вдруге їх використовувати неможливо, пишуть на сайті Державного агентства лісових ресурсів України.

Спеціальні уніфіковані засоби містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Системі ЕОД вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності. Щоб перевірити походження ялинки, потрібно ввести номер із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті https://www.ukrforest.com/check. Якщо інформації на сайті про цю ялинку немає, то це може свідчити, про її сумнівне походження.

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Також перевірити легальність ялинки можна за допомогою мобільного додатку yalynka.info. Його можна безкоштовно встановити з Google Play Market. У додатку потрібно ввести лише цифровий номер, без зазначення серії.