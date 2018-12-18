Музеї Львівщини тепер можна відвідувати онлайн (ФОТО)

У прес-службі ЛОДА кажуть, інтерактивний музей «Відвідай» – це унікальна можливість оглянути музеї Львівщини, перебуваючи у будь-якому куточку світу. Для цього треба лише електронний гаджет та доступ до Інтернету. На віртуальну карту уже нанесли 25 музеїв Львівщини. У подальшому їхня кількість буде збільшуватись. Проект реалізовують у рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки.

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Потрапити на віртуальну екскурсію музеями можна ТУТ.

Музеї Львівщини, які можна відвідати онлайн:

Меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Львів

Національний музей-меморіал „Тюрма на Лонцького“, м. Львів

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, м. Львів

Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця, с. Зашків

Музей Слави Стецько в Юшківцях, с. Юшківці

Меморіальний комплекс „Борцям за волю України“, м. Стрий

Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, м. Стрий

Музей-садиба Степана Бандери, с. Воля Задеревацька

Народний музей визвольної боротьби ОУН і УПА, с. Кавсько

Музей гетьмана Петра Сагайдачного, с. Кульчиці

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Музей визвольної боротьби, с. Чуква

Музей підпільного штабу УПА генерала Романа Шухевича, с. Грімно

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», с.Нагуєвичі

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, м. Львів

Львівський музей історії релігії, м. Львів

Музей «Староскварявський іконостас ХVІ-ХVІІІ ст.», с. Стара Скварява

Музей Арсенал, м. Львів

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Кам’яниця Корнякта, м. Львів

Відділ давньої історії України, м. Львів, пл. Ринок, 24

Музей-садиба родини Антоничів, с. Бортятин

Меморіальний музей Олекси Гасина-„Лицаря“, Генерал-хорунжого УПА, с. Конюхів

Музей Новітніх Героїв, м Рудки

Музей історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА 40-60-х років ХХ століття, м. Самбір

Національний музей у Львові ім. А. Шептицького

Українське мистецтво ХХ ст. відділ Національного музею у Львові ім. А. Шептицького Сектор «Літературний Львів І половини ХІХ – ХХ ст.» Львівського історичного музею

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