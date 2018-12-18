Музеї Львівщини тепер можна відвідувати онлайн (ФОТО)
У прес-службі ЛОДА кажуть, інтерактивний музей «Відвідай» – це унікальна можливість оглянути музеї Львівщини, перебуваючи у будь-якому куточку світу. Для цього треба лише електронний гаджет та доступ до Інтернету. На віртуальну карту уже нанесли 25 музеїв Львівщини. У подальшому їхня кількість буде збільшуватись. Проект реалізовують у рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки.
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Потрапити на віртуальну екскурсію музеями можна ТУТ.
Музеї Львівщини, які можна відвідати онлайн:
Меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Львів
Національний музей-меморіал „Тюрма на Лонцького“, м. Львів
Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, м. Львів
Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця, с. Зашків
Музей Слави Стецько в Юшківцях, с. Юшківці
Меморіальний комплекс „Борцям за волю України“, м. Стрий
Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, м. Стрий
Музей-садиба Степана Бандери, с. Воля Задеревацька
Народний музей визвольної боротьби ОУН і УПА, с. Кавсько
Музей гетьмана Петра Сагайдачного, с. Кульчиці
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Музей визвольної боротьби, с. Чуква
Музей підпільного штабу УПА генерала Романа Шухевича, с. Грімно
Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», с.Нагуєвичі
Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, м. Львів
Львівський музей історії релігії, м. Львів
Музей «Староскварявський іконостас ХVІ-ХVІІІ ст.», с. Стара Скварява
Музей Арсенал, м. Львів
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Кам’яниця Корнякта, м. Львів
Відділ давньої історії України, м. Львів, пл. Ринок, 24
Музей-садиба родини Антоничів, с. Бортятин
Меморіальний музей Олекси Гасина-„Лицаря“, Генерал-хорунжого УПА, с. Конюхів
Музей Новітніх Героїв, м Рудки
Музей історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА 40-60-х років ХХ століття, м. Самбір
Національний музей у Львові ім. А. Шептицького
Українське мистецтво ХХ ст. відділ Національного музею у Львові ім. А. Шептицького Сектор «Літературний Львів І половини ХІХ – ХХ ст.» Львівського історичного музею
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