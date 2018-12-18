У Мережі з’явилося миле відео: Львівські рятувальники подарували свято літнім людям

Допомога людям похилого віку має бути не лише матеріальною, але й у моральною

Напередодні свята Миколая львівські рятувальники завітали до людей похилого віку, що проживають у Великомостівському геріатричному пансіонаті, Сокальського району. Відео та фотографії з цієї події з’явилися на офіційній сторінці Головного управління ДСНС України у Львівській області у Мережі facebook.

“Літні люди з радістю поспілкувались з психологами, розповіли про своє життя, проблеми та турботи. Поділились переживаннями та радостями. Зустріч спонукала на душевні та теплі розмови, а солодкі гостинці скрасили будні та неабияк підняли настрій мешканцям пансіонату”, – зазначили у дописі.

Читайте також: “Нетрадиційний” святий Миколай, або галицький гумор про найвідомішого у світі дідуся

Окрім цього, львівські рятувальники побажали сім здоров’я та добра.