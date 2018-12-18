Світлини пам’яток культури Львівщини увійшли в десятку найкращих

А фото Свірзького замку, яке зробив Роман Бречко, посіло третє місце, Підгорецького – п’яте і восьме. Світлини пам’ятки на конкурс відправили два автори – Катерина Байдужа та Роман Криниця.

Загалом в українській частині конкурсу організатори отримали понад 21 тисячу фотографій. Подано фото більше 9 тисяч об’єктів культурної спадщини, понад 1400 пам’яток було сфотографовано вперше. Участь у конкурсі взяли понад 270 авторів, двоє з них є одними з 10-ти найактивніших завантажувачів фото у світі.

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Міжнародний проект «Вікі любить пам’ятки» спрямований на створення повної ілюстрованої інформаційної бази про культурний спадок світу; зібрані фотографії будуть використані у Вікіпедії. У 2018 році конкурс вже традиційно відбувся у понад 55 країнах.

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