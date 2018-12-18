Шахтарі, сільські школи та дороги. З чим закінчує 2018 рік очільник Львівщини?

Розмова з головою ЛОДА Олегом Синюткою про результати роботи у 2018 році та завдання на наступний рік

Газові свердловини на Львівщині

У Львівській області 36 газових свердловин. За 10 місяців 2018 року видобуто 616, 3 млн м3 газу.

Куди продають цей газ?

Сьогодні діє єдиний ринок. І у нас не розподіляється газ іноземного видобутку чи, який імпортується і газ власного видобутку. Все йде в одне газосховище. Але, звичайно, що газ за фізичною наближеністю йде в першу чергу у домівки тих, хто проживає на території Львівської області.

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Територіальні громади

З тих зустрічей, які я маю, люди є здебільшого задоволені тими керівниками, яких вони обрали. Якщо брати глобально, то я переконаний, що децентралізація і реформа місцевого самоврядування – це сьогодні одна з найбільш успішних реформ, яка уже приносить конкретні результати у покращенні життя людей. Наприклад, Давидівська об’єднана територіальна громада, яка своїми силами почала будувати дитячий садочок і уже заклала фундамент під новий навчальний заклад. Вона ніколи б цього не зробила, якщо би не мала ресурсу, яким сьогодні володіє як ОТГ.

Мені здається, що реформа насправді є добра. Але тут дуже багато залежить і від суб’єктивного фактору, тому що на превеликий жаль, на мою думку, є деколи і помилкові рішення, коли люди спокушаються на популістичні заклики і через деякий час розуміють, що вони обрали не доброго господаря, а просто красивого балабола.

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Чому в ОТГ, які у 2018 році є неприбутковими, склалася така ситуація?

Дуже тяжкими були народження перших громад. Тому що людям здавалося, що якщо ОТГ будуть маленькими, а якщо ще їхня громада буде розташована біля автозаправної станції, то вони будуть точно щасливими. Практика підтвердила, що життєздатними є великі громади, які мають значний фінансовий ресурс. Тому здебільшого ті громади, які творилися як маленькі утворення, сьогодні не є успішними.

Чи будуть у 2019 році менші громади приєднуватися до більших?

Це все воля людей. Але, я думаю, що процес укрупнення буде точно проходити. Проте, 100-відсотково – це не буде насильний процес.

Фото: Мар’яна Галькович

Дороги

В «Укравтодорі» анонсували реконструкцію траси міжнародного значення М12 на ділянці Львів-Умань. Коли вона розпочнеться?

Сьогодні єдина дорога, яка веде зі Львова на Умань – це є дорога через Тернопіль, яку ми вже відремонтували. Ми вже подали свої пропозиції до Укравтодору щодо розширення цієї дороги. Для нас дуже важливо, щоб хоча б на певних ділянках ця дорога з двох смуг перетворилася на чотири смуги. Тому наступного року, думаю, максимум, що треба зробити – це завершити проектні роботи і землевідведення. Тільки тоді можна буде приступати до земляних робіт і до робіт з розширення самої смуги. Бо навантаження і трафік на цій дорозі значні.

Скільки коштуватиме такий проект і хто його фінансуватиме?

Я без проекту точно сказати не можу. Але те, що це сотні мільйонів – це однозначно.

З обласного бюджету також виділятимуть гроші?

Я не думаю, що ми на цю дорогу повинні виділяти кошти з обласного бюджету. Бо нам з обласного бюджету у першу чергу треба вирішити питання ремонту місцевих доріг. А для тієї дороги або треба буде залучати кошти європейських інвестиційних фондів, або кошти державного бюджету.

Після зими, і це знають усі підрядники, ми дуже ретельно перевіримо якість виконаних робіт у 2018 році. Усі підрядники знають, якщо десь будуть вибоїни чи недопрацювання, вони це будуть переробляти за власні кошти.

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Ремонти яких доріг заплановані у 2019 році?

Хочеться крок за кроком завершувати ті роботи, які розпочаті. Наприклад, ми не дійшли 5 чи 6 кілометрів до Жидачева, якщо їхати з Миколаєва. Це треба обов’язково зробити. Ми дійшли з Дрогобича до Меденич. А тепер треба – з Меденич до Пісочної дійти.

І у мене є великий борг перед мешканцями Перемишлян і Перемишлянського району. Ми два роки поспіль ніяк не можемо поремонтувати дорогу. Все завдяки «добросовісним» підрядникам, які подаються на конкурс, пропонують найкращу ціну і потім не виконують робіт. Тобто це той борг, який я хотів би закрити перед мешканцями, бо мені вже некомфортно приїжджати до людей.

Все, що можна сконцентрувати для ремонту доріг, ми стараємося концентрувати. І місцевий, і обласний бюджети, і державні кошти, і гроші європейських структур. У 2018 році були ще кошти митного експерименту (прим.автора – область отримувала 50% від суми перевиконання митних платежів на ремонти доріг державного значення у регіоні). У 2019 році цих грошей уже не буде.

Чи ремонтуватимуть або прокладатимуть дорогу до сіл на Львівщині?

Про це вже можна говорити не в майбутньому часі. Це ті речі, які сьогодні є реальними. Остання дорога, яку ми вже практично робили під зиму – це від дороги, яка прокладена на Радехів і на Берестечко, дорога до села Березівка у Радехівському районі. Таких прикладів можна наводити багато. Ми обов’язково маємо дійти доброю дорогою і добрим тротуаром до кожного мешканця Львівщини.

Що робити мешканцям сіл, де зимою через погану дорогу не їздять маршрутки?

Немає таких сіл, де через погану дорогу не їздять маршрутки. Якщо деякі перевізники собі дозволяють, то достатньо того, щоб люди нам це повідомили. Ми обов’язково відреагуємо. Остання моя зустріч з перевізниками ще раз демонструє, що їхня фінансова ситуація є не найкращою, але ніхто їм не дозволить не забезпечувати сполучення.

На Львівщині є таке село, де час від часу через сніг і погану дорогу маршрутки не їздять.

Наприклад?

Наприклад, село Новосільці у Жидачівському районі.

Я думаю, що після нашої зустрічі я відреагую і запитаю, чому таке трапляється. Я на днях був у селі Бишів Радехівського району і люди також жалілися на маршрутки. Я запитав, коли це неподобство розпочалося. А вони сказали, що маршрутка перестала їздити ще у 1990-му році.

Фото: Мар’яна Галькович

Сільські амбулаторії

Перша амбулаторія – це є Брюховичі Перемишлянського району. Там вже розпочали будівництво даху. Наступного року, оскільки ми завершили усі тендери, всі 43 амбулаторії будуть збудовані. Також ми закупили для амбулаторій 43 автомобілі Renault Duster. Тендер завершився. Мені здається, що цього тижня вже будемо оплачувати кошти за поставку автівок. Вони коштуватимуть менше 500 тисяч. Десь 480-490 тисяч гривень. В амбулаторіях працюватимуть не просто фахівці. Працівник повинен мати укладені угоди на обслуговування мешканців. Приємно, що деякі амбулаторії на Львівщині, укладають угоди з мешканцями сусідніх областей. Наприклад, директорка департаменту охорони здоров’я, яка була в Лопатині, повідомила, що багато мешканців Волинської області і Берестечка підписують угоди з нашими лікарями. Це визнання наших лікарів.

Сільські школи

Ми не закриваємо і не призупиняємо діяльність сільських шкіл. Сьогодні стоїть дуже проста мета – надати кожній дитинці, яка проживає в селі, можливість здобувати якісну освіту. Як батько, як людина, яка відповідає за все, що відбувається в області, я завжди ставлю запитання будь-кому: «Чи хотіли б ви, щоб ваша дитинка, яка навчається у 8 класі, сиділа з дитинкою, яка навчається у 2-3 класі. І їм в одному класі викладали математику, географію?». Насправді, такі дітки в кінцевому результаті під час ЗНО отримують дуже низькі бали. Тому ми минулого року закупили декілька десятків шкільних автобусів. Ми кожній дитині хочемо забезпечити можливість якісного доїзду до школи, де би вона разом зі своїми однолітками отримала якісну освіту.

Якщо сьогодні є можливість, щоб дитинка вчилася у повноцінній школі, де дається якісна освіта, тоді ми пропонуємо, щоб ці дітки доїжджали до цієї якісної школи.

Тобто вчителям і дітям пропонують, але не змушують переходити в інші школи?

Ви бачили дитину, яку можна змусити вчитися?

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Якщо дитині скажуть, що вона сьогодні має їхати не в цю школу, а в іншу, то вона поїде.

Ви бачили дитину, яку можна змусити вчитися? Змусити можна дитину поїсти, молоко випити. А щодо навчання, то дитину треба зацікавити. А зацікавити можна там, де є якісна школа і освіта. Ви розумієте, одні дітки мають комп’ютери, інтерактивні дошки, а інші не мають навіть 18 градусів тепла у класі.

Щодо вчителів, то у нас є в них потреба. І держава постаралася після військових підняти заробітну плату і вчителям. Тому немає незатребуваних вчителів.

Шахтарі

Чому, на вашу думку, склалася така ситуація, що шахтарям Львівщини не виплачували зарплату?

Я вважаю, що це є прогалина у роботі «Держвуглепостачу». Я дякую віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону, який на нараді за участі голови ЛОДА, міністра енергетики й інших посадових осіб, дуже чітко розставив акценти. Якщо сьогодні «Львіввугілля» є єдиним прибутковим об’єднанням на території України, то треба стимулювати таку працю. І мені здається, що після цієї наради віце-прем’єра до стану розрахунків з шахтарями буде більш прискіплива увага. Їм мають оплатити за вугілля, яке поставлено. І цих грошей вистачає для того, щоб виплатити заробітну плату і мати кошти на інші витрати.

Мені дуже неприємно було, коли голова місцевої профспілки (прим.автора – Віталій Оніжук, голова регіонального об’єднання НПГУ Червонограда стверджував, що Олег Синютка викреслив його зі списку учасників перемовин на урядовому рівні щодо виплати зарплати шахтарям) збрехав людям і сказав, що я його викреслив з якогось списку. Я думаю, що він мав би привселюдно переді мною за це вибачитися. Бо я навпаки просив віце-прем’єр-міністра, щоб він (прим.автора – Віталій Оніжук) був запрошений на нараду. Він до того часу навіть не був у списку. І це бачили і чули всі присутні. До речі, я йому після цього телефонував і він не взяв трубки.

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Якщо шахтарям не повернуть всі гроші за вугілля, яке вони видобули, Ви допоможете вирішити цю проблему?

Я буду разом з шахтарями вимагати від «Держвуглепостачу» розрахунків. Якщо два роки тому я казав шахтарям: «Друзі, держава вам платить гроші наперед. І ви повинні дякувати за те, що авансують вашу роботу», то сьогодні я разом з шахтарями говорю: «Шановні чиновники «Держвуглепостачу», будь ласка, розрахуйтеся за поставлене вугілля».

ДП «Львіввугілля» вийшло на самоокупність і достроково виконало річний план вуглевидобутку: шахта «Лісова» – 02.10.2018; шахта «Великомостівська» – 13.10.2018 та шахта «Степова» – 31.10.2018.

Програма «Чиста питна вода»

Минулого року, на превеликий жаль, уряд не передбачав на це коштів. Незважаючи на це, ми все одно реалізовували регіональну програму. Для цього у 2018 році для реалізації 16 проектів було 21,7 мільйонів гривень. Тим паче, що сьогодні Львівщина володіє значним запасом. Я переконаний, що вода буде також стратегічним товаром для будь-якої країни, як сьогодні є нафта. І тому належне постачання якісної води – це один з пріоритетів.

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На наступний рік в обласному бюджеті передбачено фінансування програми «Питна вода». Я дуже різко висловлювався щодо цієї програми, тому що, одного разу, казав, що не може ця програма бути спрямована на те, щоб окремій фізичній особі підвести воду до помешкання. Нам потрібно вирішувати стратегічні завдання – це там, де є забруднення, низькі горизонти води. Такі проекти ми реалізовуємо на конкурсних засадах. Податися може кожен район області. Для цього повинен бути розроблений проект. Проекти можна подавати у декількох напрямках:

– будівництво систем водопостачання в населених пунктах Львівської області;

– будівництво водозабірних споруд, зокрема у маловодних населених пунктах та із найбільшими відхиленнями якості води, з перспективою залучення нових абонентів;

– впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання.

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