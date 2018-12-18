Ожеледиця та сніг: синоптики розповіли про погоду на тиждень

Синоптик Львівського гідрометцентру Наталія Сох розповіла чого очікувати Львівщині від погоди цього тижня

Протягом цілого тижня зберігатиметься сніжна погода. Мороз не дасть утворитися сльоті. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Сьогодні, 18 грудня, буде хмарно та місцями падатиме невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -5 до 0.

19 грудня-хмарно з проясненнями, вранці очікується невеликий туман. Температура вночі від -11 до -6 градусів, а вдень від -5 до 0.

20 грудня пройде без істотних опадів. Вночі температура сягне -16 градусів за Цельсієм. Вдень температура залишатиметься,як і у попередні дні, від -5 до 0 градусів.

21 грудня протягом дня очікуються опади мокрого снігу. Вночі -10 до -5 градусів, а вдень від -4 до 1 градуса тепла.

На вихідні буде тепліше. 22 грудня вночі падатиме сніг, вдень- з дощем. Температура вночі коливатиметься від -7 до -2 морозу, а вдень сягне 2 градусів тепла.

У неділю, 23 грудня, сніжитиме. Вночі температура опуститься до -4, а вдень підійметься до 3 градусів тепла.

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