Офіційно: Педагогам підвищать зарплату на 20%

Про це повідомляє “Обозреватель”.

“Ми для науково-педагогічних працівників у 2019 році підвищуємо зарплати на 20%. Вони і так були недооцінені, це перший крок. Я пам’ятаю про зустрічі з ними, ми йдемо вперед у цьому питанні”, – запевнив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

До науково-педагогічних працівників відносять такі посади: ректор, заступник керівника, керівник філії, завідувач кафедри, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники тощо.

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