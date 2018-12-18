Львів’янка увійшла у трійку найкращих спортивних журналістів країни

Журналісти з усієї країни змагались в одинадцяти номінаціях. Львів’янка Наталія Васьо перемогла у номінації “Найкращі спортивні журналісти”. З Наталею перемогу розділили київські колеги – Сергій Цукіло, телеканал «UA:Перший», XSport.ua та Віталій Володько, iSport.ua. Повний список переможців ТУТ.

Наталія Васьо співпрацює із кількома виданнями, зокрема із “Львівською газетою”.

Пропонуємо вашій увазі підбірку найяскравіших цьогорічних журналістських матеріалів Наталії:

Рідкісна хвороба скувала практично все тіло ветерана Збройних сил України, учасника бойових дій Сергія Шимчака, проте волю не зламала

З осколком у нозі добігти до «золота» Ігор Нескорених. Історія Богдана Оксентюка Ветеран Національної гвардії України капітан Богдан Оксентюк cтав одним з двох спортсменів, які поклали найбільше медалей до скарбнички збірної України на всесвітніх Іграх Нескорених-2018

Черлідинг – це більше, ніж спорт. Його розвиток на Західній Україні розпочався саме зі Львова – з клубу «Львівські янголи»

Відчиніть, поліція! Історія найсильнішого дільничного офіцера поліції Львова Михайла Домінюка Майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи та світу з гирьового спорту, 28-річний старший лейтенант поліції підіймає двадцять тонн за одне тренування, ще й інших навчає