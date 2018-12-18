Кандидат у Президенти Дерев’янко на Львівщині запропонував вирішення проблем зі сміттям та євробляхами і представив кандидатів у Бібрську ОТГ

Один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ, кандидат в Президенти, народний депутат Юрій Дерев’янко зустрівся у Львові з активістами, які занепокоєні через будівництво сміттєпереробного заводу, а також поспілкувався з власниками автомобілів на іноземній реєстрації, які обурені новими законами про розмитнення

У Бібрці Дерев’янко представив кандидатів в нову об’єднану територіальну громаду. Про це повідомила прес-служба нардепа. Найбільше хвилює мешканців Львова перспектива екологічної катастрофи, адже новий сміттєпереробний завод хочуть розташувати на ділянці, де вже є два об‘єкти – очисні споруди «Львівводоконалу» та ТЕЦ-2.

«Проблема зі сміттям у Львові є і її також якось треба вирішувати. Нам треба озброїтись інформацією. Ми маємо показати всім людям реальну картину, підтверджену документами», – заявив Дерев’янко.

Власники машин на іноземній реєстрації повідомили Дерев’янку, що обурені новими законами про розмитнення та шукають шляхи вирішення проблеми.

«Ухвалені закони щодо авто на єврономерах – це не вирішення проблеми, а її створення. Влада свідомо її створила», – вважає Дерев’янко.

Політик запропонував свій варіант вирішення складної ситуації.

«Я вважаю, що в Україні має бути пріоритет для електромобілів – 0% акциз і 0% мито. Інші авто – 10% за розмитнення. Авто – це давно не розкіш, а засіб для економічної активності», – заявив Юрій Дерев’янко.

Він також повідомив, що зареєстрував законопроект №9352, який на 3 місяці призупиняє дію двох законів щодо розмитнення автомобілів та підготував відповідне звернення до Конституційного суду, щоб відмінити дію цих законів.

Також політик відвідав місто Бібрка на Львівщині, де представив команду РНС у Бібрську ОТГ.

«Чим більше таких людей, які внутрішньо готові змінювати країну, тим ми швидше переможемо. ОТГ – це реально круто! Вже створені ОТГ роблять бетонні дороги, міняють котли, впроваджують енергоефективність. Вони за 2-3 роки зробили більше, ніж отримали за 27 років незалежності. У вас величезні перспективи!», – звернувся Дерев’янко до мешканців Бібрки.

До команди кандидатів від РНС в Бібрську ОТГ увійшли місцеві підприємці, вчителі лікарі економісти, юристи та небайдужі громадяни.