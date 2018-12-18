Дороги області розчищені, комунальні служби посилили режим роботи – Патрульні

За минулу ніч у Львові зафіксували 4 ДТП

Майже дводенний снігопад додав роботи дорожникам. Шляховики Львівщини працюють у посиленому режимі, аби забезпечити якісний проїзд автомобільними дорогами. Як зазначають у Патрульній поліції Львівської області, основні автошляхи області розчищені.

«Основні дороги області розчищені, комунальна техніка продовжує працювати. За минулу ніч у Львові зафіксували 4 ДТП. Зіткнення автомобілів на вулиці Івана Франка спричинило зупинку руху трамваїв, утворився затор. Ще одне ДТП – біля трамвайного депо на Городоцькій. Трамваї на вокзал не курсують», – розповів «ЛГ» речник Патрульної поліції Львівської області Мар’ян Шпитак.

Як повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, за минулу добу для забезпечення належного руху транспорту задіяли 107 одиниць техніки і використали 1250,5 т піскосуміші.

Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили понад 35 робітників. Чиновники закликають звертатися на «гарячу» лінію області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг.