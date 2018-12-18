Діти, планшети, телефони і комп’ютери. Де розумна межа забавок?

Проблеми з поставою, візити до окуліста та закритість від навколишнього світу. З такими викликами зіштовхуються батьки, які дозволяють своїм дітям понаднормово бавитись на телефонах та комп’ютерах. З якого віку можна дозволяти такі ігри? І наскільки довго дітям можна бавитись гаджетами без шкоди для здоров'я?

Без моніторів і планшетів важко уявити життя у ХХІ столітті. На вулиці звична справа побачити дитину у візочку і з планшетом у руках. Проте до трьох років давати такі іграшки дітям не варто, каже психолог Ольга Шендюх:

«До трирічного віку треба присвятити особливу увагу розвитку дрібної моторики дитини, вона має пробувати усе на дотик. Так дитина пізнає світ. Тому давати дітям бавитись лише телефонами чи планшетами не варто. Якщо батьки хочуть, то можуть включити мультик. Але усі розваги мають контролювати батьки»,- говорить психолог.

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Багаторічний консультант у відділі дитячого магазину Сергій П. розповідає, найкраще мислення та візуальне сприйняття світу у дітей розвивають настільні ігри.

«Для дітей 2-3 років ігри базуються на сприйнятті кольорів, тренуванні пам’яті і дрібної моторики. Є ігри, які можуть допомогти чогось дізнатися, а інші дають можливість фіксувати інформацію у пам’яті. Ігри для дітей від 6-ти років допомагають розвивати стратегію та шукати різні ходи і варіанти. Немає нецікавих ігор, є неправильно підібрані для дитини»,- переконаний консультант.

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Є свої методити “дружби” з гаджетами і у багатодітної мами, львів’янки пані Галини. Старшу доньку жінка контролює менше, бо Ярина використовує гаджети здебільшого для навчання. А от менші діти мають ліміт – сидять у планшетах виключно одну годину в день.

«Спершу виконані домашні завдання, а вже тоді забавки. Коли канікули, тоді я можу дозволити трохи більше ігор. Але без фанатизму»,- пояснює Галина.

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Педіатри ж одностайні – до двох років дітей до гаджетів краще взагалі не підпускати.

У віці 3-5 років діти можуть проводити з телефонами, планшетами та комп’ютерами не більше 15 хвилин на добу.

Дітям 6-7 років можна дозволити такі забавки до 25 хвилин на день.

Тим, кому 8-10 років лікарі дозволяють сидіти перед екранами та моніторами до 1, 5 години на добу. Але важливо робити паузи. Очі мають відпочивати.

Якщо ж ви бачите, що ваша дитина надто багато часу проводить у віртуальному світі, запишіть її на плавання, шахи, гімнастику, теніс, або інший вид спорту. Якщо дитина не проявляє інтерес до альтернатив проведенню часу за гаджетами, варто звернутись до психолога. Це може свідчити про серйозні проблеми.

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