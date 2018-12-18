«Це, фактично, правова Вікіпедія»: В Україні запрацював ресурс, де безкоштовно можна отримати юридичну допомогу

Щоб ним скористатися потрібно мати доступ до Мережі

Щоб ним скористатися потрібно мати доступ до Мережі

У Львові презентували проект всеукраїнського масштабу – платформу «WikiLegalAid». Це інформаційна база, яка працює за принципом усім відомої Вікіпедії, доступ до неї безкоштовний, потрібно лише мати Інтернет.

«Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» є інноваційним інструментом, створеним з метою надання якісних правових консультацій співробітниками системи безоплатної правової допомоги», – розповів директор Регіонального центру з надання БПВД у Львівській області Ігор Микитин.

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У системі «WikiLegalAid» вже розміщено 1400 відповідей юристів на запитання людей: від виплати аліментів до особливостей життя під час воєнного стану. Є також зразки правових документів і матеріали судової практики.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень охрестив платформу «юридичною енциклопедією».