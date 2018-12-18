18 тисяч гривень за тонну: У Львові випробували новий реагент

Начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець розповів, що у Галицькому районі міста почали застосовувати реагенти. Наразі його дією комунальники задоволені, але для того, щоб робити остаточні висновки реагент – потрібно дізнатися як він діятиме при стабільній морозяній температурі.

«Реагент діє швидко, не залишає після себе піску і має нейтральну дію на навколишнє середовище. Тобто, хімічний склад даного реагенту такий, що не пошкоджує дорожнє покриття, металеві частини автомобілів, інженерні мережі тощо. Це ефективна річ, але не дешева. Ціна тонни піско-соляної суміші коливається в межах 700−720 грн за тонну. Натомість ціна реагентів, згідно тендеру: магній-хлорид 13 тис. грн., кальцій-хлорид – 18 тис. грн. за тонну», – зауважив посадовець.

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Нагадаємо, цьогоріч у Галицькому районі випробовують дію одразу декількох реагентів.