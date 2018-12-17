Збій у роботі “Альфа-Банку” виправили,- прес-служба
В «Альфа-банку» кажуть, виправили збій у системі, в наслідок якого частина клієнтів не могли зняти кошти зі своїх рахунків та отримали від’ємний залишок коштів на рахунку
Про це “Громадському” повідомили у прес-службі банку.
«Сьогодні у першій половині дня банком виявлено задвоєння деяких транзакцій по частині клієнтських рахунків, що призвело до некоректного відображення залишків на рахунках цих клієнтів. Ситуацію було повністю виправлено о 13:30. До вказаного часу ВСІ кошти клієнтів були автоматично та централізовано повернуті на рахунки клієнтів», — повідомили в «Альфа-банку».
Читайте також: На Львівщині водіям вантажівок тимчасово обмежили рух
Там також зазначають, що внаслідок збою клієнти банку не зазнали жодних втрат і наразі банк працює у штатному режимі.
Читайте також: У системі одного з найбільших банків України стався збій