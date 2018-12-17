З нового року безкоштовний проїзд отримають 5 категорій населення

З нового року у Львівській області безплатно перевозитимуть у громадському транспорті п`ять категорій населення. Правом безкоштовного проїзду можуть скористатися учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, а також особи з інвалідністю I групи по зору.

Таке рішення ухвалили на робочій зустрічі з перевізниками в ОДА.

Як розповів заступник голови ОДА Роман Филипів, свої підписи під документом поставили представники адміністрації, асоціації автомобільних перевезень та профспілок. Безплатний проїзд забезпечать у міському, приміському та міжміському транспорті в межах Львівщини.

За підсумками робочої зустрічі вирішили, що в 2019 році відшкодування витрат перевізників здійснюватиметься за рахунок районних бюджетів, бюджетів ОТГ та міст обласного значення.

Читайте також: Водіїв, які своїми авто блокували рух електротранспорту, оштрафували на 220 тисяч гривень