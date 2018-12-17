У системі одного з найбільших банків України стався збій
Збій у роботі стався у системі “Альфа-Банку”. Інформацію про проблеми у роботі прес-служба банку підтвердила «Громадському»:
«Зараз банк працює над тим, щоб виправити цю помилку якомога швидше», – йдетсья у повідомленні прес-служби.
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Нагадаємо, “Альфа-Банк Україна” є одним з найбільших українських комерційних банків з міжнародним капіталом. Банк належить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом в Люксембурзі, який має інвестиції в фінансові установи в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах і Росії, а також представництва на Кіпрі і в Великобританії.
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