У системі одного з найбільших банків України стався збій

У результаті у частини клієнтів фінустанови виникли проблеми з безготівковими розрахунками. У деяких вкладників на банківських рахунках виник "мінусовий" залишок

Збій у роботі стався у системі “Альфа-Банку”. Інформацію про проблеми у роботі прес-служба банку підтвердила «Громадському»:

«Зараз банк працює над тим, щоб виправити цю помилку якомога швидше», – йдетсья у повідомленні прес-служби.

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Нагадаємо, “Альфа-Банк Україна” є одним з найбільших українських комерційних банків з міжнародним капіталом. Банк належить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом в Люксембурзі, який має інвестиції в фінансові установи в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах і Росії, а також представництва на Кіпрі і в Великобританії.

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