У селі на Львівщині через лисиць оголосили карантин

У селі довелось провести вакцинацію всього наявного поголів’я великої рогатої худоби, коней, собак та котів

У селі Корчин Сколівського району оголосили карантин через виявлений сказ у лисиць. Про це повідомляє Сколівське районне управління Держпродспоживслужби.

Провели вакцинацію всього наявного поголів’я великої рогатої худоби, коней, собак та котів у селі Корчин. Спеціалісти районної державної лікарні ветеринарної медицини забезпечили клінічний огляд, карантинування тварин та розслідування кожного випадку підозри на сказ. Керівників мисливських господарств зобов’язали вжити заходів щодо зниження чисельності лисиць шляхом їх відстрілу та з наступною доставкою тварин до державної лабораторії ветеринарної медицини.

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Мисливські угіддя прилеглі до с. Корчин оголошено неблагополучними, а також в загрозливій зоні, заборонено проведення ліцензійного відстрілу диких тварин, їх відлов і вивіз, – йдеться у повідомленні.

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