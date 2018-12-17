У Львові з’явилася унікальна операційна для дітей

У переддень свята Миколая у Міській дитячій клінічній лікарні Львова завершили ремонтні роботи у лапароскопічній операційній. Також медичний заклад отримав унікальну стійку для проведення операцій дітям будь-якого віку, повідомила прес-служба міської ради.

Ремонт операційної провели як за бюджетні, так і за зароблені лікарнею кошти. Загалом вартість робіт становить понад 450 тисяч гривень.

Унікальне устаткування надане Львівській міський дитячій лікарні в рамках співпраці з лікарнею SickKids, SickKidsFoundation (м. Торонто, Канада). Вартість цього обладнання — понад 120 тисяч євро. Така комплектація лапароскопічної стійки є єдиною на території України.

«Це обладнання дозволяє виконувати весь спектр ендоскопічних втручань у новонароджених та у дітей від операцій в черевній порожнині та позаочеревинно, операцій в грудній порожнині до ендоскопічних операцій на головному мозку»,- розповів головний лікар Міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

За його словами, завдяки доброчинцям, цього року вдалося відреставрувати 3 операційних блоки. Разом у лікарні їх десять. Загалом ремонту потребують ще дві операційних.

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