Результати радіодиктанту: 311 людей написали диктант без жодної помилки

ХVIII радіодиктант національної єдності написали 32779 людей, з них без помилок – 311

Лише однієї помилки припустилися 1004 людини. Пише “ Українське Радіо”. Також надійшли листи – паперові та електронні – з анексованого Росією Криму та з окупованого Донецька. Зокрема один лист поштою надійшов з Криму. З Донецької області

Радіодиктант писали не лише в Україні, тексти надійшли з Великої Британії, ПАР, ОАЕ, Туреччини, Німеччини, Молодови, Іспанії, Італії, Чорногорії, Франції, Лівану, Білорусі, Австралії, Польщі, США та Китаю.

Нагадаємо, 9 листопада, у День української писемності й мови відбувся 18-й радіодиктант єдності.

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У диктанті є 164 слова. Автор диктанту: Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.

Метою радіодиктанту є єднання навколо мови. Акцію проводять традиційно до Дня української мови і писемності, 9 листопада. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробили 123 учасники.

Переможці ХVII Радіодиктанту національної єдності:

Авксентьєва Дарія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14

Адамяк Інна – електронний лист, даних немає

Александрова О. В. – селище Велика Новосілка Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2

Альберт Уляна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Андрєєва Наталія – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»

Андрєєв Миколай – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»

Андрущенко Інна – електронний лист, місто Шостка Сумської області, спецшкола №1 І – ІІІ ступенів

Анонім – Чернівці

Антоненко Валентина – електронний лист, даних немає

Антоняк Соломія – електронний лист, Львів

Балацька Світлана – електронний лист, місто Новий Розділ Львівської області

Бардіна Катерина – Полтава, обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара

Бартошинська Марія – Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Башар О. – електронний лист, даних немає

Бевз Марина – електронний лист, даних немає

Бєлозьорова Оксана – електронний лист, даних немає

Бєлякова Світлана – село Садки Шумського району Тернопільської області, Садківський НВК

Бобир Валентина – електронний лист, місто Яготин Київської області

Бобошко Лариса – село Сигнаївка Шполянського району Черкаської області, Станіславчицький НВК

Богдан Богдана – електронний лист, селище Міжгір’я Закарпатської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. А. Волошина

Богдан Лариса – електронний лист, даних немає

Богдан Марія – село Гаєвичі Овруцького району Житомирської області

Бодак Володимир – електронний лист, даних немає

Бодак Мар’яна – електронний лист, місто ТлУмач Івано–Франківської області

Бойко Зоя – електронний лист, місто Сміла Черкаської області

Бойчук Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Бойчук Назарій – електронний лист, місто Юліх (Німеччина)

Бондарь Владислав – місто Кремінна Луганської області, КЗ «ЛОЛІФКС»

Бондаренко Олена – місто Біла Церква Київської області

Борисова Світлана – електронний лист, даних немає

Борко Надія – електронний лист, село ШироколанівкаВеселинівського району Миколаївської області

Бородіна Тетяна – село НерубайськеБіляївського району Одеської області, ЗОШ №2

Бортник Валентина – Тернопіль

Боряк Т. В. – Полтава

Бруснік Леся – село Люцерна Вільнянського району Запорізької області

Будко Марія – електронний лист, Хмельницький

Булавіна Лариса – Київ

Буслова Світлана – електронний лист, Черкаси

Бученко Ігор – електронний лист, даних немає

Важкевич Оксана – електронний лист, село Лучківці Бродівського району Львівської області

Варьєва Майя – місто Бердянськ Запорізької області, Економіко–гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету

Васюк Людмила – електронний лист, Одеса

ВацюкСюзан – Одеса, Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище»

Векляк Галина – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока

Вераскач Надія – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області, НВК (ЗОШ І – ІІІ ст. №32)

Вишнякова Валентина – село Богуславка Борівського району Харківської області

Вінецька Роза – Київ,Національний авіаційний університет

Вінівітіна Євгенія – електронний лист, даних немає

Вінніченко А. С. – місто Жовті Води Дніпропетровської області, Жовтоводська гімназія

Вознюк Аріна – Київ,Національний авіаційний університет

Волинчук Юлія – електронний лист, даних немає

Волкова Альона – електронний лист, даних немає

Волкова О. – електронний лист, даних немає

В’язовська Ніна – селище Чорнухи Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г. Сковороди

Гаваньчук Олексій – електронний лист, даних немає

Гайдичук Олена – електронний лист, місто Буча Київської області

Галатенко Вікторія – електронний лист, даних немає

Гамза Юлія – електронний лист, даних немає

Гарбуз Ярослава – електронний лист, місто Вишневе Київської області

Гирченко Ольга – електронний лист, місто Нова Каховка Херсонської області

Гладиш Ірина – електронний лист, місто Лиман Донецької області, Рубцівська ЗОШ І – ІІІ ст.

Головіна Олена – електронний лист, даних немає

*** Інна – електронний лист, Сакський район, Крим

Голубовський Роман – електронний лист, даних немає

Гончаренко Оксана – електронний лист, Київ

Гончарик Юрій – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14

Горниняк Тетяна – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»

Горовець Ганна – електронний лист, селище Добровеличківка Кіровоградської області

Гоянюк Христина – Львів

Грамарчук Тамара – місто Гайсин Вінницької області

Грицай Алла – Київ

Данечкіна Олена – електронний лист, місто Олександрія Кіровоградської області

Дворник Тетяна – село Горенка Києво–Святошинського району Київської області

Демберецька Мар’яна – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого

Дем’янік Світлана – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.

Денисенко Катерина – Запоріжжя, Запорізький педагогічний коледж

Дзяна Тетяна – електронний лист, Хмельницький

Дідук Микола – електронний лист, місто Немирів Вінницької області, НВК №2

Дірей Ярослав – електронний лист, місто Бережани Тернопільської області

Дмитренко Галина Київ, гімназія «Троєщина»

Дмитренко Катерина – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)

Дмитрієва Юлія – селище Верхній Рогачик Херсонської області, ЗОШ №2

Дмитрук Римма – електронний лист, Луцьк

Долішня Ірина – електронний лист, Київ

Долішня Наталія – електронний лист, Київ

Долішня Олена – електронний лист, Київ

Дудинець Зоряна – місто Перемишляни Львівської області, ОЗНЗ «Перемишлянська ЗОШ» І – ІІ ст. ім. О. Ковча

Дум’як Любов – електронний лист, місто Дрогобич Львівської області

Дущак Ганна – електронний лист, Чернівці, Чернівецький коледж дизайну та економіки

Євич Галина – село Поташ Тальнівського району Черкаської області

Єгунов Володимир – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»

*** Лариса – електронний лист, Ясинуватський район Донецької області

Житник Анжела – електронний лист, селище Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області, ЗОШ І – ІІІ ст.

Жоронько Людмила – Київ

Жуган О. – електронний лист, даних немає

Жук Аліна – електронний лист, даних немає

Жук Ольга – електронний лист, даних немає

Жуковська Оксана – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока

Забожко Тетяна – електронний лист, Черкаси

Заріцька Ольга – електронний лист, даних немає

Зеленець Олена – село Оболонь Семенівського району Полтавської області

Зелінська Світлана – електронний лист, Київ

Змієва Тетяна – електронний лист,місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №4

Іванець Людмила – електронний лист, даних немає

Іванківська Дарина – електронний лист, місто Миколаїв Львівської області

Ільюхіна Ольга – електронний лист, даних немає

Ірина – електронний лист, даних немає

Ісачук Настасія – електронний лист, Запоріжжя

Капшук Валентина – електронний лист, даних немає

Карпусь Олена – електронний лист, даних немає

Качинська Світлана – електронний лист, село Михайлевичі Львівської області

Кисла Анна – електронний лист,даних немає

Кислякова Надія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія

Княгицька Дарина – електронний лист, даних немає

Ковалевська Людмила – електронний лист, Київ

Коваленко Людмила – електронний лист,даних немає

Коваль Валентина – місто Березне Рівненської області

Коваль Ольга – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області

Коваль Світлана – електронний лист, місто Буськ Львівської області

Коваль Таня – електронний лист, даних немає

Ковальова Г. – місто Краматорськ Донецької області

Ковальчук Інна – електронний лист, Хмельницький

Ковалюк Ольга – село Старі Кути Косівського району Івано– Франківської області, ЗОШ І – ІІІ ст.

Ковцуняк Ілона – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Козачок Михайло – місто Жовті Води Дніпропетровської області

Козорєзов Андрій – електронний лист, місто Сєверодонецьк Луганської області

Колєватова Даша – місто Олександрія Кіровоградської області

Коломейчук Олена – електронний лист, даних немає

Компанієць Анастасія – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»

Коновченко Валентина – електронний лист, селище Варва Чернігівської області

КоносоваКрістіна – електронний лист, даних немає

Корзюкова Людмила – місто Глухів Сумської області, Професійно–педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Корнова Христина – електронний лист, даних немає

Котова Катерина – місто Біла Церква Київської області

Кратаренко Вікторія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія

Кратко Денис – Львів

Криницька Ганна – електронний лист, місто Конотоп Сумської області

Крупеня Валентина – електронний лист, Суми, ЗОШ №23

Кудренко Тетяна – електронний лист, даних немає

Кузьменко Валентина – електронний лист, село Чайкине Новгород–Сіверського району Чернігівської області

Кузьменко Юлія – Київ, Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка

Кузьміна Світлана – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)

КулінськаАріна – електронний лист, даних немає

Курілець Юлія – електронний лист, даних немає

Кухарчук Олександра – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області, Шатавський НВК

Лагодна Людмила – селище ХолмиКорюківського району Чернігівської області

Лапінський Ігор – Івано–Франківськ

Левко Олександра – село СоколівкаБуського району Львівської області

Левчук Любов – електронний лист, Тернопіль, видавництво «Навчальна книга “Богдан”»

Лелякова Вікторія – електронний лист, даних немає

Литвиненко Вікторія – електронний лист, місто Бобринець Кіровоградської області

Литвиненко Ольга – електронний лист, Суми

Лісіцина Алла – електронний лист, даних немає

Лобанова Ірина – електронний лист, даних немає

Любунь (нерозбірливо) Мар’яна – село Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області

Ляшенко Богдана – електронний лист, селище Зарічне Рівненської області

Максакова Ольга – електронний лист, Полтава

Мартинюк Катерина – електронний лист, місто Володимир–Волинський Волинської області

Марущак Любов – Київ, гімназія «Троєщина»

Марцинюк Мирослава – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Матюшок Марія – електронний лист, село КозинРадивилівського району Рівненської області

Мельник Богдана – селище Великий Любінь Городоцького району Львівської області, опорний Великолюбінський заклад ЗСО І – ІІІ ст.

Мельник Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія

Мельниченко Ольга – електронний лист, даних немає

Мельничук Наталя – електронний лист, Івано–Франківськ

МєлкумянАсмік – електронний лист, даних немає

Микитенко Антоніна –місто Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4

Мисишин Руслана – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого

Міськова Світлана – електронний лист, Київ

Мужановська Ольга – Київ

Мусієнко Ганна – село Малий Букрин Миронівського району Київської області

Мусієнко Мотря – місто Бровари Київської області

Мухіна Ангеліна – місто Новоград–Волинський Житомирської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2

Назаренко Олена – місто Богодухів Харківської області, ЗОШ І–ІІІ ст. №2

Назарова Ілона – електронний лист, даних немає

Наріжна Олена – електронний лист, Київ

Настя – електронний лист, даних немає

Наугольна Наталія – електронний лист, Сватове Луганської області

Наугольник Розалія – електронний лист, місто Бібрка Львівської області

Несен Оксана – село Верхівка Тростянецького району Вінницької області

Нішкур Алла – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №1

Нішкур Лілія – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області

Огородник Н. О. – село БратківціСтрийського району Львівської області, НВК «Братківський ЗНЗ І – ІІІ ст.»

Ожерельєва Діана – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»

Ожерельєва Карина – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»

Омельчук Наталія – даних немає

Орлова Аніта – електронний лист, даних немає

Остаповець Мирослава – електронний лист, даних немає

Остаповець Тетяна – електронний лист, місто Новгород–Волинський Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №8

Павлик Тетяна – електронний лист, селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області

Павлюк Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Павлюк Юлія – електронний лист, місто Коломия Івано–Франківської області

Палій Лідія – Черкаси

Панів Леся – селище Попелі Дрогобицького району Львівської

області, Попелівський НВК

Педенко Тетяна – село Новоселівка Подільського району Одеської області, ЗЗСО І – ІІІ ст.

Перегінська Ангеліна – електронний лист, Івано–Франківськ

Перегінська Ольга – Івано–Франківськ, ЗОШ №28

Петрусенко Влада – електронний лист, даних немає

Пикалюк Роман – Кропивницький

Пилипишина Оксана – Ужгород

Пирогов Владислав – Харків

Писанкіна Оксана – Київ

Підрушняк Тетяна – електронний лист, Грушківський НВК Благовіщенського району Кіровоградської області

Плешивцева Ірина – місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, Гімназія 95

Пінчевська Лариса – Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка

Плотницька Яна – електронний лист, даних немає

Погорєлова Анна– Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4

Подрез Марина – електронний лист, даних немає

Поліщук Катерина – електронний лист, даних немає

Понеділок Г. П. – Івано–Франківськ

Попик Наталія – Хмельницький, ліцей №17

Поставець Тетяна – Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4

Правдива Любов – електронний лист, Дніпро

Приз Галина – електронний лист, даних немає

Пришляк Роман – електронний лист, Львів

Рафальська Світлана – електронний лист, даних немає

Рейтор Наталія –село Загірці Лановецького району Тернопільської області

Резніченко Ірина – електронний лист, селище Козелець Чернігівської області

Резніченко Юлія – електронний лист, Дніпро

Рига Тетяна – село Клинове Голованівського району Кіровоградської області, філія НВК «Клинівська ЗОШ»

Роненко Олександра – електронний лист, даних немає

Сабляш Яна – електронний лист, даних немає

Савенко Тетяна – електронний лист, даних немає

Саврій Світлана – електронний лист, даних немає

Савченко Лілія – електронний лист, даних немає

Савчук Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія

Савшак Марта–Марія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого

Савьолова Любов – місто Нова Каховка Херсонської області

СадаєвЄльчін – місто Кобеляки Полтавської області

Саєнко Олена – місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І–ІІІ ст. №4

Салатенко Ганна – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія

Самійленко Ірина – електронний лист, даних немає

Самойленко Оксана – електронний лист, село ПетрашІвка Теплицького району Вінницької області

Сарапин Віта – Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Сахацька Людмила – електронний лист, даних немає

Северенчук Катерина – електронний лист, даних немає

Сидір Софія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14

Сидорук Наталія – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.

Сиров Юрій – місто Українка Обухівського району Київської області

Сівогривова Олена – електронний, даних немає

Скорик Марина – електронний лист, Таллінн

Смерецька Ольга – електронний лист,даних немає

Смірнова Оксана – електронний лист, даних немає

Сокіл Дар’я – електронний лист, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області

Сокур Анжела – Черкаси

Солдатова Вікторія – електронний лист, даних немає

Соловйова Анастасія – електронний лист, місто Вишгород Київської області, Технічний ліцей НТУУ «КПІ»

Співаковська Тетяна – електронний лист, Київ

Степченко Любов – Київ

Стецик Анастасія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого

Струтинська Роксолана – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ

Сук Вікторія– Вінниця, КЗ «НВК: ЗШ І – ІІІ ст.–гімназія № 23 ВМР»

Сухорукова Галина – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області

Теслюк Софія – електронний лист, місто Славута Хмельницької області

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