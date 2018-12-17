Результати радіодиктанту: 311 людей написали диктант без жодної помилки
ХVIII радіодиктант національної єдності написали 32779 людей, з них без помилок – 311
Лише однієї помилки припустилися 1004 людини. Пише “Українське Радіо”. Також надійшли листи – паперові та електронні – з анексованого Росією Криму та з окупованого Донецька. Зокрема один лист поштою надійшов з Криму. З Донецької області
Радіодиктант писали не лише в Україні, тексти надійшли з Великої Британії, ПАР, ОАЕ, Туреччини, Німеччини, Молодови, Іспанії, Італії, Чорногорії, Франції, Лівану, Білорусі, Австралії, Польщі, США та Китаю.
Нагадаємо, 9 листопада, у День української писемності й мови відбувся 18-й радіодиктант єдності.
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У диктанті є 164 слова. Автор диктанту: Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.
Метою радіодиктанту є єднання навколо мови. Акцію проводять традиційно до Дня української мови і писемності, 9 листопада. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробили 123 учасники.
Переможці ХVII Радіодиктанту національної єдності:
- Авксентьєва Дарія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
- Адамяк Інна – електронний лист, даних немає
- Александрова О. В. – селище Велика Новосілка Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2
- Альберт Уляна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Андрєєва Наталія – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
- Андрєєв Миколай – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
- Андрущенко Інна – електронний лист, місто Шостка Сумської області, спецшкола №1 І – ІІІ ступенів
- Анонім – Чернівці
- Антоненко Валентина – електронний лист, даних немає
- Антоняк Соломія – електронний лист, Львів
- Балацька Світлана – електронний лист, місто Новий Розділ Львівської області
- Бардіна Катерина – Полтава, обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара
- Бартошинська Марія – Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
- Башар О. – електронний лист, даних немає
- Бевз Марина – електронний лист, даних немає
- Бєлозьорова Оксана – електронний лист, даних немає
- Бєлякова Світлана – село Садки Шумського району Тернопільської області, Садківський НВК
- Бобир Валентина – електронний лист, місто Яготин Київської області
- Бобошко Лариса – село Сигнаївка Шполянського району Черкаської області, Станіславчицький НВК
- Богдан Богдана – електронний лист, селище Міжгір’я Закарпатської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. А. Волошина
- Богдан Лариса – електронний лист, даних немає
- Богдан Марія – село Гаєвичі Овруцького району Житомирської області
- Бодак Володимир – електронний лист, даних немає
- Бодак Мар’яна – електронний лист, місто ТлУмач Івано–Франківської області
- Бойко Зоя – електронний лист, місто Сміла Черкаської області
- Бойчук Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Бойчук Назарій – електронний лист, місто Юліх (Німеччина)
- Бондарь Владислав – місто Кремінна Луганської області, КЗ «ЛОЛІФКС»
- Бондаренко Олена – місто Біла Церква Київської області
- Борисова Світлана – електронний лист, даних немає
- Борко Надія – електронний лист, село ШироколанівкаВеселинівського району Миколаївської області
- Бородіна Тетяна – село НерубайськеБіляївського району Одеської області, ЗОШ №2
- Бортник Валентина – Тернопіль
- Боряк Т. В. – Полтава
- Бруснік Леся – село Люцерна Вільнянського району Запорізької області
- Будко Марія – електронний лист, Хмельницький
- Булавіна Лариса – Київ
- Буслова Світлана – електронний лист, Черкаси
- Бученко Ігор – електронний лист, даних немає
- Важкевич Оксана – електронний лист, село Лучківці Бродівського району Львівської області
- Варьєва Майя – місто Бердянськ Запорізької області, Економіко–гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету
- Васюк Людмила – електронний лист, Одеса
- ВацюкСюзан – Одеса, Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище»
- Векляк Галина – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока
- Вераскач Надія – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області, НВК (ЗОШ І – ІІІ ст. №32)
- Вишнякова Валентина – село Богуславка Борівського району Харківської області
- Вінецька Роза – Київ,Національний авіаційний університет
- Вінівітіна Євгенія – електронний лист, даних немає
- Вінніченко А. С. – місто Жовті Води Дніпропетровської області, Жовтоводська гімназія
- Вознюк Аріна – Київ,Національний авіаційний університет
- Волинчук Юлія – електронний лист, даних немає
- Волкова Альона – електронний лист, даних немає
- Волкова О. – електронний лист, даних немає
- В’язовська Ніна – селище Чорнухи Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г. Сковороди
- Гаваньчук Олексій – електронний лист, даних немає
- Гайдичук Олена – електронний лист, місто Буча Київської області
- Галатенко Вікторія – електронний лист, даних немає
- Гамза Юлія – електронний лист, даних немає
- Гарбуз Ярослава – електронний лист, місто Вишневе Київської області
- Гирченко Ольга – електронний лист, місто Нова Каховка Херсонської області
- Гладиш Ірина – електронний лист, місто Лиман Донецької області, Рубцівська ЗОШ І – ІІІ ст.
- Головіна Олена – електронний лист, даних немає
- *** Інна – електронний лист, Сакський район, Крим
- Голубовський Роман – електронний лист, даних немає
- Гончаренко Оксана – електронний лист, Київ
- Гончарик Юрій – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
- Горниняк Тетяна – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»
- Горовець Ганна – електронний лист, селище Добровеличківка Кіровоградської області
- Гоянюк Христина – Львів
- Грамарчук Тамара – місто Гайсин Вінницької області
- Грицай Алла – Київ
- Данечкіна Олена – електронний лист, місто Олександрія Кіровоградської області
- Дворник Тетяна – село Горенка Києво–Святошинського району Київської області
- Демберецька Мар’яна – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
- Дем’янік Світлана – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
- Денисенко Катерина – Запоріжжя, Запорізький педагогічний коледж
- Дзяна Тетяна – електронний лист, Хмельницький
- Дідук Микола – електронний лист, місто Немирів Вінницької області, НВК №2
- Дірей Ярослав – електронний лист, місто Бережани Тернопільської області
- Дмитренко Галина Київ, гімназія «Троєщина»
- Дмитренко Катерина – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)
- Дмитрієва Юлія – селище Верхній Рогачик Херсонської області, ЗОШ №2
- Дмитрук Римма – електронний лист, Луцьк
- Долішня Ірина – електронний лист, Київ
- Долішня Наталія – електронний лист, Київ
- Долішня Олена – електронний лист, Київ
- Дудинець Зоряна – місто Перемишляни Львівської області, ОЗНЗ «Перемишлянська ЗОШ» І – ІІ ст. ім. О. Ковча
- Дум’як Любов – електронний лист, місто Дрогобич Львівської області
- Дущак Ганна – електронний лист, Чернівці, Чернівецький коледж дизайну та економіки
- Євич Галина – село Поташ Тальнівського району Черкаської області
- Єгунов Володимир – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
- *** Лариса – електронний лист, Ясинуватський район Донецької області
- Житник Анжела – електронний лист, селище Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
- Жоронько Людмила – Київ
- Жуган О. – електронний лист, даних немає
- Жук Аліна – електронний лист, даних немає
- Жук Ольга – електронний лист, даних немає
- Жуковська Оксана – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока
- Забожко Тетяна – електронний лист, Черкаси
- Заріцька Ольга – електронний лист, даних немає
- Зеленець Олена – село Оболонь Семенівського району Полтавської області
- Зелінська Світлана – електронний лист, Київ
- Змієва Тетяна – електронний лист,місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №4
- Іванець Людмила – електронний лист, даних немає
- Іванківська Дарина – електронний лист, місто Миколаїв Львівської області
- Ільюхіна Ольга – електронний лист, даних немає
- Ірина – електронний лист, даних немає
- Ісачук Настасія – електронний лист, Запоріжжя
- Капшук Валентина – електронний лист, даних немає
- Карпусь Олена – електронний лист, даних немає
- Качинська Світлана – електронний лист, село Михайлевичі Львівської області
- Кисла Анна – електронний лист,даних немає
- Кислякова Надія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
- Княгицька Дарина – електронний лист, даних немає
- Ковалевська Людмила – електронний лист, Київ
- Коваленко Людмила – електронний лист,даних немає
- Коваль Валентина – місто Березне Рівненської області
- Коваль Ольга – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області
- Коваль Світлана – електронний лист, місто Буськ Львівської області
- Коваль Таня – електронний лист, даних немає
- Ковальова Г. – місто Краматорськ Донецької області
- Ковальчук Інна – електронний лист, Хмельницький
- Ковалюк Ольга – село Старі Кути Косівського району Івано– Франківської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
- Ковцуняк Ілона – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Козачок Михайло – місто Жовті Води Дніпропетровської області
- Козорєзов Андрій – електронний лист, місто Сєверодонецьк Луганської області
- Колєватова Даша – місто Олександрія Кіровоградської області
- Коломейчук Олена – електронний лист, даних немає
- Компанієць Анастасія – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»
- Коновченко Валентина – електронний лист, селище Варва Чернігівської області
- КоносоваКрістіна – електронний лист, даних немає
- Корзюкова Людмила – місто Глухів Сумської області, Професійно–педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка
- Корнова Христина – електронний лист, даних немає
- Котова Катерина – місто Біла Церква Київської області
- Кратаренко Вікторія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
- Кратко Денис – Львів
- Криницька Ганна – електронний лист, місто Конотоп Сумської області
- Крупеня Валентина – електронний лист, Суми, ЗОШ №23
- Кудренко Тетяна – електронний лист, даних немає
- Кузьменко Валентина – електронний лист, село Чайкине Новгород–Сіверського району Чернігівської області
- Кузьменко Юлія – Київ, Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка
- Кузьміна Світлана – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)
- КулінськаАріна – електронний лист, даних немає
- Курілець Юлія – електронний лист, даних немає
- Кухарчук Олександра – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області, Шатавський НВК
- Лагодна Людмила – селище ХолмиКорюківського району Чернігівської області
- Лапінський Ігор – Івано–Франківськ
- Левко Олександра – село СоколівкаБуського району Львівської області
- Левчук Любов – електронний лист, Тернопіль, видавництво «Навчальна книга “Богдан”»
- Лелякова Вікторія – електронний лист, даних немає
- Литвиненко Вікторія – електронний лист, місто Бобринець Кіровоградської області
- Литвиненко Ольга – електронний лист, Суми
- Лісіцина Алла – електронний лист, даних немає
- Лобанова Ірина – електронний лист, даних немає
- Любунь (нерозбірливо) Мар’яна – село Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області
- Ляшенко Богдана – електронний лист, селище Зарічне Рівненської області
- Максакова Ольга – електронний лист, Полтава
- Мартинюк Катерина – електронний лист, місто Володимир–Волинський Волинської області
- Марущак Любов – Київ, гімназія «Троєщина»
- Марцинюк Мирослава – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Матюшок Марія – електронний лист, село КозинРадивилівського району Рівненської області
- Мельник Богдана – селище Великий Любінь Городоцького району Львівської області, опорний Великолюбінський заклад ЗСО І – ІІІ ст.
- Мельник Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія
- Мельниченко Ольга – електронний лист, даних немає
- Мельничук Наталя – електронний лист, Івано–Франківськ
- МєлкумянАсмік – електронний лист, даних немає
- Микитенко Антоніна –місто Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
- Мисишин Руслана – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
- Міськова Світлана – електронний лист, Київ
- Мужановська Ольга – Київ
- Мусієнко Ганна – село Малий Букрин Миронівського району Київської області
- Мусієнко Мотря – місто Бровари Київської області
- Мухіна Ангеліна – місто Новоград–Волинський Житомирської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2
- Назаренко Олена – місто Богодухів Харківської області, ЗОШ І–ІІІ ст. №2
- Назарова Ілона – електронний лист, даних немає
- Наріжна Олена – електронний лист, Київ
- Настя – електронний лист, даних немає
- Наугольна Наталія – електронний лист, Сватове Луганської області
- Наугольник Розалія – електронний лист, місто Бібрка Львівської області
- Несен Оксана – село Верхівка Тростянецького району Вінницької області
- Нішкур Алла – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №1
- Нішкур Лілія – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області
- Огородник Н. О. – село БратківціСтрийського району Львівської області, НВК «Братківський ЗНЗ І – ІІІ ст.»
- Ожерельєва Діана – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»
- Ожерельєва Карина – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»
- Омельчук Наталія – даних немає
- Орлова Аніта – електронний лист, даних немає
- Остаповець Мирослава – електронний лист, даних немає
- Остаповець Тетяна – електронний лист, місто Новгород–Волинський Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №8
- Павлик Тетяна – електронний лист, селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області
- Павлюк Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Павлюк Юлія – електронний лист, місто Коломия Івано–Франківської області
- Палій Лідія – Черкаси
- Панів Леся – селище Попелі Дрогобицького району Львівської
- області, Попелівський НВК
- Педенко Тетяна – село Новоселівка Подільського району Одеської області, ЗЗСО І – ІІІ ст.
- Перегінська Ангеліна – електронний лист, Івано–Франківськ
- Перегінська Ольга – Івано–Франківськ, ЗОШ №28
- Петрусенко Влада – електронний лист, даних немає
- Пикалюк Роман – Кропивницький
- Пилипишина Оксана – Ужгород
- Пирогов Владислав – Харків
- Писанкіна Оксана – Київ
- Підрушняк Тетяна – електронний лист, Грушківський НВК Благовіщенського району Кіровоградської області
- Плешивцева Ірина – місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, Гімназія 95
- Пінчевська Лариса – Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка
- Плотницька Яна – електронний лист, даних немає
- Погорєлова Анна– Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
- Подрез Марина – електронний лист, даних немає
- Поліщук Катерина – електронний лист, даних немає
- Понеділок Г. П. – Івано–Франківськ
- Попик Наталія – Хмельницький, ліцей №17
- Поставець Тетяна – Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
- Правдива Любов – електронний лист, Дніпро
- Приз Галина – електронний лист, даних немає
- Пришляк Роман – електронний лист, Львів
- Рафальська Світлана – електронний лист, даних немає
- Рейтор Наталія –село Загірці Лановецького району Тернопільської області
- Резніченко Ірина – електронний лист, селище Козелець Чернігівської області
- Резніченко Юлія – електронний лист, Дніпро
- Рига Тетяна – село Клинове Голованівського району Кіровоградської області, філія НВК «Клинівська ЗОШ»
- Роненко Олександра – електронний лист, даних немає
- Сабляш Яна – електронний лист, даних немає
- Савенко Тетяна – електронний лист, даних немає
- Саврій Світлана – електронний лист, даних немає
- Савченко Лілія – електронний лист, даних немає
- Савчук Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія
- Савшак Марта–Марія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
- Савьолова Любов – місто Нова Каховка Херсонської області
- СадаєвЄльчін – місто Кобеляки Полтавської області
- Саєнко Олена – місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І–ІІІ ст. №4
- Салатенко Ганна – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
- Самійленко Ірина – електронний лист, даних немає
- Самойленко Оксана – електронний лист, село ПетрашІвка Теплицького району Вінницької області
- Сарапин Віта – Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
- Сахацька Людмила – електронний лист, даних немає
- Северенчук Катерина – електронний лист, даних немає
- Сидір Софія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
- Сидорук Наталія – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
- Сиров Юрій – місто Українка Обухівського району Київської області
- Сівогривова Олена – електронний, даних немає
- Скорик Марина – електронний лист, Таллінн
- Смерецька Ольга – електронний лист,даних немає
- Смірнова Оксана – електронний лист, даних немає
- Сокіл Дар’я – електронний лист, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області
- Сокур Анжела – Черкаси
- Солдатова Вікторія – електронний лист, даних немає
- Соловйова Анастасія – електронний лист, місто Вишгород Київської області, Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
- Співаковська Тетяна – електронний лист, Київ
- Степченко Любов – Київ
- Стецик Анастасія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
- Струтинська Роксолана – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
- Сук Вікторія– Вінниця, КЗ «НВК: ЗШ І – ІІІ ст.–гімназія № 23 ВМР»
- Сухорукова Галина – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області
- Теслюк Софія – електронний лист, місто Славута Хмельницької області
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