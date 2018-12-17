Результати радіодиктанту: 311 людей написали диктант без жодної помилки

ХVIII радіодиктант національної єдності написали 32779 людей, з них без помилок – 311
     3421  
Лише однієї помилки припустилися 1004 людини. Пише “Українське Радіо”.  Також надійшли листи – паперові та електронні – з анексованого Росією Криму та з окупованого Донецька. Зокрема один лист поштою надійшов з Криму. З Донецької області
Радіодиктант писали не лише в Україні, тексти надійшли з Великої Британії, ПАР, ОАЕ, Туреччини, Німеччини, Молодови, Іспанії, Італії, Чорногорії, Франції, Лівану, Білорусі, Австралії, Польщі, США та Китаю.

Нагадаємо, 9 листопада, у День української писемності й мови відбувся 18-й радіодиктант єдності.

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У диктанті є 164 слова. Автор диктанту: Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.

Метою радіодиктанту є єднання навколо мови. Акцію проводять традиційно  до Дня української мови і писемності, 9 листопада. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробили 123 учасники.

            Переможці ХVII Радіодиктанту національної єдності:
  • Авксентьєва Дарія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
  • Адамяк Інна – електронний лист, даних немає
  • Александрова О. В. – селище Велика Новосілка Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2
  • Альберт Уляна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Андрєєва Наталія – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
  • Андрєєв Миколай – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
  • Андрущенко Інна – електронний лист, місто Шостка Сумської області, спецшкола №1 І – ІІІ ступенів
  • Анонім – Чернівці
  • Антоненко Валентина – електронний лист, даних немає
  • Антоняк Соломія – електронний лист, Львів
  • Балацька Світлана – електронний лист, місто Новий Розділ Львівської області
  • Бардіна Катерина – Полтава, обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара
  • Бартошинська Марія – Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
  • Башар О. – електронний лист, даних немає
  • Бевз Марина – електронний лист, даних немає
  • Бєлозьорова Оксана – електронний лист, даних немає
  • Бєлякова Світлана – село Садки Шумського району Тернопільської області, Садківський НВК
  • Бобир Валентина – електронний лист, місто Яготин Київської області
  • Бобошко Лариса – село Сигнаївка Шполянського району Черкаської області, Станіславчицький НВК
  • Богдан Богдана – електронний лист, селище Міжгір’я Закарпатської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. А. Волошина
  • Богдан Лариса – електронний лист, даних немає
  • Богдан Марія – село Гаєвичі Овруцького району Житомирської області
  • Бодак Володимир – електронний лист, даних немає
  • Бодак Мар’яна – електронний лист, місто ТлУмач Івано–Франківської області
  • Бойко Зоя – електронний лист, місто Сміла Черкаської області
  • Бойчук Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Бойчук Назарій – електронний лист, місто Юліх (Німеччина)
  • Бондарь Владислав – місто Кремінна Луганської області, КЗ «ЛОЛІФКС»
  • Бондаренко Олена – місто Біла Церква Київської області
  • Борисова Світлана – електронний лист, даних немає
  • Борко Надія – електронний лист, село ШироколанівкаВеселинівського району Миколаївської області
  • Бородіна Тетяна – село НерубайськеБіляївського району Одеської області, ЗОШ №2
  • Бортник Валентина – Тернопіль
  • Боряк Т. В. – Полтава
  • Бруснік Леся – село Люцерна Вільнянського району Запорізької області
  • Будко Марія – електронний лист, Хмельницький
  • Булавіна Лариса – Київ
  • Буслова Світлана – електронний лист, Черкаси
  • Бученко Ігор – електронний лист, даних немає
  • Важкевич Оксана – електронний лист, село Лучківці Бродівського району Львівської області
  • Варьєва Майя – місто Бердянськ Запорізької області, Економіко–гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету
  • Васюк Людмила – електронний лист, Одеса
  • ВацюкСюзан – Одеса, Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище»
  • Векляк Галина – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока
  • Вераскач Надія – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області, НВК (ЗОШ І – ІІІ ст. №32)
  • Вишнякова Валентина – село Богуславка Борівського району Харківської області
  • Вінецька Роза – Київ,Національний авіаційний університет
  • Вінівітіна Євгенія – електронний лист, даних немає
  • Вінніченко А. С. – місто Жовті Води Дніпропетровської області, Жовтоводська гімназія
  • Вознюк Аріна – Київ,Національний авіаційний університет
  • Волинчук Юлія – електронний лист, даних немає
  • Волкова Альона – електронний лист, даних немає
  • Волкова О. – електронний лист, даних немає
  • В’язовська Ніна – селище Чорнухи Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г. Сковороди
  • Гаваньчук Олексій – електронний лист, даних немає
  • Гайдичук Олена – електронний лист, місто Буча Київської області
  • Галатенко Вікторія – електронний лист, даних немає
  • Гамза Юлія – електронний лист, даних немає
  • Гарбуз Ярослава – електронний лист, місто Вишневе Київської області
  • Гирченко Ольга – електронний лист, місто Нова Каховка Херсонської області
  • Гладиш Ірина – електронний лист, місто Лиман Донецької області, Рубцівська ЗОШ І – ІІІ ст.
  • Головіна Олена – електронний лист, даних немає
  • *** Інна – електронний лист, Сакський район, Крим
  • Голубовський Роман – електронний лист, даних немає
  • Гончаренко Оксана – електронний лист, Київ
  • Гончарик Юрій – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
  • Горниняк Тетяна – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»
  • Горовець Ганна – електронний лист, селище Добровеличківка Кіровоградської області
  • Гоянюк Христина – Львів
  • Грамарчук Тамара – місто Гайсин Вінницької області
  • Грицай Алла – Київ
  • Данечкіна Олена – електронний лист, місто Олександрія Кіровоградської області
  • Дворник Тетяна – село Горенка Києво–Святошинського району Київської області
  • Демберецька Мар’яна –  місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
  • Дем’янік Світлана – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
  • Денисенко Катерина – Запоріжжя, Запорізький педагогічний коледж
  • Дзяна Тетяна – електронний лист, Хмельницький
  • Дідук Микола – електронний лист, місто Немирів Вінницької області, НВК №2
  • Дірей Ярослав – електронний лист, місто Бережани Тернопільської області
  • Дмитренко Галина Київ, гімназія «Троєщина»
  • Дмитренко Катерина – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)
  • Дмитрієва Юлія – селище Верхній Рогачик Херсонської області, ЗОШ №2
  • Дмитрук Римма – електронний лист, Луцьк
  • Долішня Ірина – електронний лист, Київ
  • Долішня Наталія – електронний лист, Київ
  • Долішня Олена – електронний лист, Київ
  • Дудинець Зоряна – місто Перемишляни Львівської області, ОЗНЗ «Перемишлянська ЗОШ» І – ІІ ст. ім. О. Ковча
  • Дум’як Любов – електронний лист, місто Дрогобич Львівської області
  • Дущак Ганна – електронний лист, Чернівці, Чернівецький коледж дизайну та економіки
  • Євич Галина – село Поташ Тальнівського району Черкаської області
  • Єгунов Володимир – Запоріжжя, філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька РД»
  • *** Лариса – електронний лист, Ясинуватський район Донецької області
  • Житник Анжела – електронний лист, селище Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
  • Жоронько Людмила – Київ
  • Жуган О. – електронний лист, даних немає
  • Жук Аліна – електронний лист, даних немає
  • Жук Ольга – електронний лист, даних немає
  • Жуковська Оксана – місто Городок Львівської області, ЗОШ №3 І – ІІІ ст. імені Івана Бльока
  • Забожко Тетяна – електронний лист, Черкаси
  • Заріцька Ольга – електронний лист, даних немає
  • Зеленець Олена – село Оболонь Семенівського району Полтавської області
  • Зелінська Світлана – електронний лист, Київ
  • Змієва Тетяна – електронний лист,місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І – ІІІ ст. №4
  • Іванець Людмила – електронний лист, даних немає
  • Іванківська Дарина – електронний лист, місто Миколаїв Львівської області
  • Ільюхіна Ольга – електронний лист, даних немає
  • Ірина – електронний лист, даних немає
  • Ісачук Настасія – електронний лист, Запоріжжя
  • Капшук Валентина – електронний лист, даних немає
  • Карпусь Олена – електронний лист, даних немає
  • Качинська Світлана – електронний лист, село Михайлевичі Львівської області
  • Кисла Анна – електронний лист,даних немає
  • Кислякова Надія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
  • Княгицька Дарина – електронний лист, даних немає
  • Ковалевська Людмила – електронний лист, Київ
  • Коваленко Людмила – електронний лист,даних немає
  • Коваль Валентина – місто Березне Рівненської області
  • Коваль Ольга – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області
  • Коваль Світлана – електронний лист, місто Буськ Львівської області
  • Коваль Таня – електронний лист, даних немає
  • Ковальова Г. – місто Краматорськ Донецької області
  • Ковальчук Інна – електронний лист, Хмельницький
  • Ковалюк Ольга – село Старі Кути Косівського району Івано– Франківської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
  • Ковцуняк Ілона – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Козачок Михайло – місто Жовті Води Дніпропетровської області
  • Козорєзов Андрій – електронний лист, місто Сєверодонецьк Луганської області
  • Колєватова Даша – місто Олександрія Кіровоградської області
  • Коломейчук Олена – електронний лист, даних немає
  • Компанієць Анастасія – селище Солоне Дніпропетровської області, ЗЗСО «Солонянська гімназія»
  • Коновченко Валентина – електронний лист, селище Варва Чернігівської області
  • КоносоваКрістіна – електронний лист, даних немає
  • Корзюкова Людмила – місто Глухів Сумської області, Професійно–педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка
  • Корнова Христина – електронний лист, даних немає
  • Котова Катерина – місто Біла Церква Київської області
  • Кратаренко Вікторія – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
  • Кратко Денис – Львів
  • Криницька Ганна – електронний лист, місто Конотоп Сумської області
  • Крупеня Валентина – електронний лист, Суми, ЗОШ №23
  • Кудренко Тетяна – електронний лист, даних немає
  • Кузьменко Валентина – електронний лист, село Чайкине Новгород–Сіверського району Чернігівської області
  • Кузьменко Юлія – Київ, Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка
  • Кузьміна Світлана – Київ (Таврійський національний університет імені Вернадського)
  • КулінськаАріна – електронний лист, даних немає
  • Курілець Юлія – електронний лист, даних немає
  • Кухарчук Олександра – село ШатаваДунаєвецького району Хмельницької області, Шатавський НВК
  • Лагодна Людмила – селище ХолмиКорюківського району Чернігівської області
  • Лапінський Ігор – Івано–Франківськ
  • Левко Олександра – село СоколівкаБуського району Львівської області
  • Левчук Любов – електронний лист, Тернопіль, видавництво «Навчальна книга “Богдан”»
  • Лелякова Вікторія – електронний лист, даних немає
  • Литвиненко Вікторія – електронний лист, місто Бобринець Кіровоградської області
  • Литвиненко Ольга – електронний лист, Суми
  • Лісіцина Алла – електронний лист, даних немає
  • Лобанова Ірина – електронний лист, даних немає
  • Любунь (нерозбірливо) Мар’яна – село Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області
  • Ляшенко Богдана – електронний лист, селище Зарічне Рівненської області
  • Максакова Ольга – електронний лист, Полтава
  • Мартинюк Катерина – електронний лист, місто Володимир–Волинський Волинської області
  • Марущак Любов – Київ, гімназія «Троєщина»
  • Марцинюк Мирослава – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Матюшок Марія – електронний лист, село КозинРадивилівського району Рівненської області
  • Мельник Богдана – селище Великий Любінь Городоцького району Львівської області, опорний Великолюбінський заклад ЗСО І – ІІІ ст.
  • Мельник Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія
  • Мельниченко Ольга – електронний лист, даних немає
  • Мельничук Наталя – електронний лист, Івано–Франківськ
  • МєлкумянАсмік – електронний лист, даних немає
  • Микитенко Антоніна –місто Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
  • Мисишин Руслана – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
  • Міськова Світлана – електронний лист, Київ
  • Мужановська Ольга – Київ
  • Мусієнко Ганна – село Малий Букрин Миронівського району Київської області
  • Мусієнко Мотря – місто Бровари Київської області
  • Мухіна Ангеліна – місто Новоград–Волинський Житомирської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №2
  • Назаренко Олена – місто Богодухів Харківської області, ЗОШ І–ІІІ ст. №2
  • Назарова Ілона – електронний лист, даних немає
  • Наріжна Олена – електронний лист, Київ
  • Настя – електронний лист, даних немає
  • Наугольна Наталія – електронний лист, Сватове Луганської області
  • Наугольник Розалія – електронний лист, місто Бібрка Львівської області
  • Несен Оксана – село Верхівка Тростянецького району Вінницької області
  • Нішкур Алла – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №1
  • Нішкур Лілія – електронний лист, селище Білики Кобеляцького району Полтавської області
  • Огородник Н. О. – село БратківціСтрийського району Львівської області, НВК «Братківський ЗНЗ І – ІІІ ст.»
  • Ожерельєва Діана – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»
  • Ожерельєва Карина – електронний лист, місто Кременчук Полтавської області, обласний ліцей «Політ»
  • Омельчук Наталія – даних немає
  • Орлова Аніта – електронний лист, даних немає
  • Остаповець Мирослава – електронний лист, даних немає
  • Остаповець Тетяна – електронний лист, місто Новгород–Волинський Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст. №8
  • Павлик Тетяна – електронний лист, селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області
  • Павлюк Аліна – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Павлюк Юлія – електронний лист, місто Коломия Івано–Франківської області
  • Палій Лідія – Черкаси
  • Панів Леся – селище Попелі Дрогобицького району Львівської
  • області, Попелівський НВК
  • Педенко Тетяна – село Новоселівка Подільського району Одеської області, ЗЗСО І – ІІІ ст.
  • Перегінська Ангеліна – електронний лист, Івано–Франківськ
  • Перегінська Ольга – Івано–Франківськ, ЗОШ №28
  • Петрусенко Влада – електронний лист, даних немає
  • Пикалюк Роман – Кропивницький
  • Пилипишина Оксана – Ужгород
  • Пирогов Владислав – Харків
  • Писанкіна Оксана – Київ
  • Підрушняк Тетяна – електронний лист, Грушківський НВК Благовіщенського району Кіровоградської області
  • Плешивцева Ірина – місто Кривий Ріг Дніпропетровської області,  Гімназія 95
  • Пінчевська Лариса – Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка
  • Плотницька Яна – електронний лист, даних немає
  • Погорєлова Анна– Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
  • Подрез Марина – електронний лист, даних немає
  • Поліщук Катерина – електронний лист, даних немає
  • Понеділок Г. П. – Івано–Франківськ
  • Попик Наталія – Хмельницький, ліцей №17
  • Поставець Тетяна – Старобільськ Луганської області, ЗОШ ІІ – ІІІ ст. №4
  • Правдива Любов – електронний лист, Дніпро
  • Приз Галина – електронний лист, даних немає
  • Пришляк Роман – електронний лист, Львів
  • Рафальська Світлана – електронний лист, даних немає
  • Рейтор Наталія –село Загірці Лановецького району Тернопільської області
  • Резніченко Ірина – електронний лист, селище Козелець Чернігівської області
  • Резніченко Юлія – електронний лист, Дніпро
  • Рига Тетяна – село Клинове Голованівського району Кіровоградської області, філія НВК «Клинівська ЗОШ»
  • Роненко Олександра – електронний лист, даних немає
  • Сабляш Яна – електронний лист, даних немає
  • Савенко Тетяна – електронний лист, даних немає
  • Саврій Світлана – електронний лист, даних немає
  • Савченко Лілія – електронний лист, даних немає
  • Савчук Ірина – місто Краматорськ Донецької області, Краматорська українська гімназія
  • Савшак Марта–Марія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
  • Савьолова Любов – місто Нова Каховка Херсонської області
  • СадаєвЄльчін – місто Кобеляки Полтавської області
  • Саєнко Олена – місто Краматорськ Донецької області, ЗОШ І–ІІІ ст. №4
  • Салатенко Ганна – місто Новий Буг Миколаївської області, Новобузька гімназія
  • Самійленко Ірина – електронний лист, даних немає
  • Самойленко Оксана – електронний лист, село ПетрашІвка Теплицького району Вінницької області
  • Сарапин Віта – Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Сахацька Людмила – електронний лист, даних немає
  • Северенчук Катерина – електронний лист, даних немає
  • Сидір Софія – місто Дрогобич Львівської області, ЗОШ №14
  • Сидорук Наталія – село Грудки, Камінь–Каширського району Волинської області, ЗОШ І – ІІІ ст.
  • Сиров Юрій – місто Українка Обухівського району Київської області
  • Сівогривова Олена – електронний, даних немає
  • Скорик Марина – електронний лист, Таллінн
  • Смерецька Ольга – електронний лист,даних немає
  • Смірнова Оксана – електронний лист, даних немає
  • Сокіл Дар’я – електронний лист, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області
  • Сокур Анжела – Черкаси
  • Солдатова Вікторія – електронний лист, даних немає
  • Соловйова Анастасія – електронний лист, місто Вишгород Київської області, Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
  • Співаковська Тетяна – електронний лист, Київ
  • Степченко Любов – Київ
  • Стецик Анастасія – місто Дрогобич Львівської області, Гімназія ім. Б. Лепкого
  • Струтинська Роксолана – село Турка Коломийського району Івано–Франківської області, Турківська ЗОШ
  • Сук Вікторія– Вінниця, КЗ «НВК: ЗШ І – ІІІ ст.–гімназія № 23 ВМР»
  • Сухорукова Галина – електронний лист, місто Краматорськ Донецької області
  • Теслюк Софія – електронний лист, місто Славута Хмельницької області

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