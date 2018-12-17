“Нетрадиційний” святий Миколай, або галицький гумор про найвідомішого у світі дідуся

Кожного року, у ніч з 18 на 19 грудня, оселі українців заполоняє казкова ейфорія – веселе перешіптування, запах мандаринів, ретельні обшуки під подушками, розчищання дороги до будинків від снігу. Усе тому, що в гості, принаймні до найменших представників українських сімей, повинен прийти святий Миколай. Хоч той ніби і непоганий дядько, але чекають навіть не так його, як подарунків, які він принесе. Не завжди, але згадка про цю персону може бути для дітей аргументом, аби вони покращили свою поведінку, а інколи – ще й оцінки. Одним словом, святий Миколай навіть виконує певні соціально-корисні і виховні функції.

Якщо вам здається, що знаєте про святого Миколая все, бо ж він кожного року з глибокого дитинства приходив у гості, то запевняю – помиляєтесь. Стверджувати подібне можуть тільки ті, хто жодного разу не тримав у руках львівський міжвоєнний гумористичний і сатиричний журнал “Зиз”. Ілюстратори цього видання зуміли побачити / показати найпопулярнішого у світі дідуся по-іншому, у досить незвичних барвах, але він від цього лише виграв, адже набув людських рис і став більш схожим на нас.

“Зиз” – це львівський журнал сатири і гумору, що виходив у 1924 – 1933 роках. Команду митців, які працювали над цим виданням, сьогодні називали би мега-творчими і креативними. Осип Боднарович, Левко Лепкий, Едвард Козак, Микола Вороний з будь-якого “глухого” повідомлення могли зробити справжню інформаційну бомбу. Що ж тоді говорити про мега-популярного Миколая, якого кожного наступного року митцям вдавалося малювати оригінальним і неповторним. Переглянемо декілька з їхніх карикатур, розбавляючи їх коротенькими повідомленнями про “буття” святого на наших теренах.

Перше питання, яке виникає при перегляді карикатур – що за фігури супроводжують святого? Аж надто вони екзотичні для українських, а ще більше – галицьких реалій. Очевидно, у такий спосіб ілюстратори обіграли елементи уявлень про святого Миколая, які існують про нього у мешканців різних країн. Так, в Австрії Миколай асоціюється із чортами, яких він своїм приходом розганяє. У чехів його супроводжують чорт та ангел. Кожен з них має книгу, до якої записує добрі і погані справи дітей (людей). Десь у нього чорношкірі супутники і так далі.

Українці мали і власні звичаї та обряди, пов’язані із цим святом. Зокрема, у давнину існувала дуже хороша традиція – варити пиво на Миколая. Зрозуміло, що потім це пиво не виливали, а пили. Відтак, гуляли і веселилися. Далі напідпитку запрягали коней в сани і в такому стані, з голосними піснями та вигуками, їздили селом – перевіряли, який цього року випав сніг. Про варіння пива на Миколая навіть є колядка: “Чому так нема, як було давно, / Як було давно, а з первовіку: / Святим Миколам пива не варять …”. У наступному тексті цієї колядки всі біди, які трапляються людям, прив’язують саме до того, що на Миколая перестали варити пиво. Таке-от бачення.

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Також існувала практика випікати на день святого Миколая особливе печиво – “миколайчики”. Це печиво клали маляткам під подушку. Діткам вранці говорили, що це сам Миколай спік для них печиво-зірочки, але оскільки ніс його у своєму мішку – печиво стало схоже на нього самого. Як можна бачити, у художників з журналу “Зиз” “миколайчики” вийшли з політичним підтекстом.

У окремих регіонах було прийнято, аби на день святого Миколая господар прокидався раніше, аніж зазвичай. Він повинен був першим обійти подвір’я, а далі – дати їсти худобі. Ось такого сільськогосподарського колориту набуло це свято на наших теренах.

Святий Миколай не тільки приносить подарунки, але й є знаним заступником та патроном. З цікавішого і більш незвичайного – це його заступництво за військових та моряків. Відтак, не дивно, що на наших теренах (Одещина) навіть існувала традиція брати іконку з цим святим у плавання.

Насамкінець маємо великі сподівання, що після нашої розповіді і ілюстрацій до неї, цього року до вас в гості завітає зовсім інший і дуже незвичний святий Миколай – з нотками гумору і сатири, з чортиками і ангелами, які ретельно зафіксують у своїх книгах кожен ваш крок і кожну думку за цей рік. Цукерки з мандаринами чи різку він покладе вам під подушку – ми не знаємо, але розвеселити і підняти настрій повинен!

P.S. Якщо вам сподобалися Миколаї від ілюстраторів журналу “Зиз”, то детальніше ознайомитись із творчістю останніх і побачити ще більше подібних “зизанутих” малюнків можна у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

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