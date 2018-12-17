На Львівщині водіям вантажівок тимчасово обмежили рух

У зв’язку з рясним снігопадом та нерозчищеним дорожнім покриттям, тимчасово обмежено рух великогабаритним транспортним засобам. На трасі «Київ-Чоп» з 640 по 680 кілометр – не пропускають вантажівки. Це ділянка дороги у сторону Закарпаття, за містом Сколе.

«Транспорт застрягає та не може продовжити рух, тому прохання водіям вантажівок стати на місця відстою доки не розчистять перевал»,- повідомив заступник командира роти Патрульної поліції Львівщини Іван Бабурнич.

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