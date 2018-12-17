Монумента Слави у Львові скоро не буде

Стела перебуває в аварійному стані і потребує демонтажу

Понад рік міська влада вирішувала,що робити з Монументом Слави. Конструкція високої стели є аварійною. Були випадки коли окремі елементи просто відвалювалися.

«На наше замовлення були виготовлені конструкції про можливі методи демонтажу. Після отримання цих висновків ми тричі оголошували тендер на виконання робіт»,- розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля. За його словами, брати участь у торгах не бажав ніхто, тому рішення по стелі затягнулося до зими.

Станом на сьогодні, укладена пряма угода з будівельною компанією,яка виконуватиме роботи з демонтажу. На це передбачено 300 тисяч гривень.

Роботи розпочнуть за сприятливих погодних умов. Спершу демонтують гранітні елементи, а згодом і саму конструкцію стели.

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