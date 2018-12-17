«Львівгаз» запрошує споживачів відсвяткувати День клієнта

Вже вдруге напередодні новорічних та Різдвяних свят у сучасних Центрах обслуговування клієнтів ПАТ "Львівгаз" відбудеться «День клієнта» для усіх споживачів газу

Святкування проходитиме від 18 до 21 грудня в Центрах обслуговування клієнтів у м.Львові (вул.Золота,42), Червонограді (просп.Шевченка, 4) та Самборі (вул.Самбірчика,1). Усі, хто завітають у ці дні до нас гарантовано отримають цікаві подарунки.

Взяти участь у святкуванні «Дня клієнта» зможуть усі споживачі, котрі в дні проведення завітають в Центри обслуговування. На клієнтів чекають розіграші та подарунки від компанії: фірмові чашки, ялинкові прикраси, наліпки з корисною інформацією. Окрім того смачненькі сюрпризи та повітряні кульки отримають і наймолодші – дітки, котрі разом з батьками прийдуть в Центри обслуговування.

Програма святкування Дня клієнта:

18 грудня, вівторок

Клієнти дізнаються цікаву та важливу інформацію щодо безпечного поводження з газовими приладами, а також ознайомляться із усіма сучасними сервісами, котрі надає компанія. Відвідувачі Центру обслуговування у цей день отримають фірмові календарі про основні правила безпеки та магніти/наліпки з особовим рахунком

19 грудня, середа

Усі діти, котрі у цей день завітають разом із батьками в Центр обслуговування отримають солодкі подарунки від Миколая, наліпки та повітряні кульки

20 грудня, четвер

П’ятеро щасливчиків, котрі у цей день відвідають Центр обслуговування отримають передноворічні смачні сюрпризи, ялинкову прикрасу та фірмовий календар. Їх визначення відбудеться за допомогою електронної черги

21 грудня, п’ятниця

Кожен споживач, котрий у цей день завітає у Центр обслуговування гарантовано отримає сувенір від компанії

Окрім того, впродовж усього тижня (18-21 грудня) клієнти, котрі завітають в Центр обслуговування та зареєструються в «Особистому кабінеті» (або зареєструють родича) гарантовано отримають фірмовий сувенір.

Чекаємо на вас!