Як на Львівщині роблять свічки, аби допомогти людям з інвалідністю (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Не нарікайте на високу ціну всього, що купуєте. Деколи, вона цілком виправдана, а ви стаєте меценатом

Близько двох місяців тому я побувала у Золочеві на Львівщині, де саме працювали волонтери БУРу. Жили ми у парафіяльному будинку, де просто таки вирує життя: на поверхах облаштовані класи для занять, басейн та соляна кімната, а допомагають функціонувати всьому цьому два соціальні підприємства, які працюють тут же. Про одне з них, свічкову майстерню, «Львівська газета» розповідає вам сьогодні.

Свічки тут роблять не задля власного збагачення, а для доброї справи: грошима, які отримують від їх продажу, оплачують роботу фахівців, що займаються з людьми з інвалідністю.

«Обладнання у свічкову майстерню коштувало близько трьох тисяч євро, в цьому нам допоміг чеський «Карітас Зноймо». Нас запросили в Чехію, показали всі ці речі, ми пройшли певний курс і почали вчитися робити свічки тут. Коли ми починали, то багато людей сумнівалися в тому, що ми зможемо, але з Божою помоччю все вийшло», – згадує отець Михайло Сукмановський, який разом з дружиною опікується свічковою майстернею.

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А тепер покажемо вам, як же народжуються свічки: дійових осіб тут п’ятеро, а плодів їхньої праці – тисячі.

Це – останній етап у народженні свічок і займаються цим звичайні школярки.Дівчатка приходять сюди, коли мають вільний час після школи або у вихідні дні. Кажуть, що раніше з ними ходило ще більше колежанок, але зараз у всіх школа – гуртки, репетитори.

Запитавши дозволу, сідаю розмальовувати сніговичків разом з ними. Мені проводять короткий інструктаж, а я чесно зізнаюсь, що малювати, а точніше навіть розмальовувати – мені вдається не надто добре. Але дівчатка заспокоюють: треба просто набити руку.

Доки ми з дівчатами розмальовуємо та спілкуємось, у майстерню заходить ще один чоловік. «Це брат Михайло прийшов допомагати», – пояснюють мені.

Брат Михайло має багато справ: дістати з форм свічки, почистити форми і залити ще одну партію.

Берегинею всіх цих янголів, сніговиків, звіряток є їмость – пані Оксана. «Вона вдихає в них життя», – говорять усі тут. Сама пані Оксана від таких слів червоніє і тихо заперечує, але всі тут знають, що тільки їй під силу полагодити поламані крильця так, що ніхто навіть не здогадається про проблему, яка була.

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У майстерні на поличках безліч різноманітних свічок і продають їх за символічними цінами. Пані Оксана каже, що дуже часто, розуміючи істинну суть цієї справи, люди платять значно більше, ніж написано на цінниках.

Усі фото – Мар’яна Галькович.

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