Хто розноситиме пенсію?У Києві прийняли рішення

І підписали угоду щодо гарантування доставки пенсій. Президент України Петро Порошенко сказав, що ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які мають компенсувати збитки «Укрпошти» для доставки пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфрастуктури.

Тож ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде. І листоноші і надалі будуть приносити людям пресу та пенсії.

Нагадаємо, що у вересні директор компанії Ігор Смілянський заявив, що в країні закриють сотні відділень «Укрпошти», тисячі співробітників, в тому числі й листоноші, будуть звільнені.

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