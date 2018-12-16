Скільки відпочиватимуть українці на Католицьке Різдво?

Католицьке Різдво в Україні затверджене на державному рівні і є офіційним вихідним днем

Різдво католики святкують 25 грудня, а православні 7 січня. З нагоди святкування Католицького Різдва на українців чекають додаткові вихідні.

25 грудня – це вівторок. Тож вихідні розподілили так: неділя, 23 грудня, і понеділок, 24 грудня – вільні від роботи дні.

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А ось у суботу, 22 грудня, доведеться працювати за наданий вихідний понеділок.

Щодо вихідних у 2019 році, то їх побільшає – українці відпочиватимуть на 11 днів довше.