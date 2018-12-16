Не для себе: відомий художник опублікував рідкісні українські листівки

Народний художник України Володимир Козюк зібрав велику колекцію рідкісних українських листівок кіня ХІХ початку ХХ стодіть. На більшості зображено пейзажі. Добірку художник опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Це рідкісні історичні листівки. Хочеться, щоб люди використали цей матеріал, тому прошу поділитися альбомом. Українські листівки колекціоную з 1992 року. Дозволяю використовувати усім бажаючим, адже те, що маю, збирав не для себе, а для українського народу», – зазначив Володимир Козюк.