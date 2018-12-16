На Львівщині прощаються з українським розвідником Віктором Юрківим

Віктор боровся з наслідками важкого поранення, яке отримав під Савур-Могилою в серпні 2014 року

Чоловік родом зі Самбора, що на Львівщині. Цього місяця йому виповнилося б 50 років.

Військовий був розвідником Української Добровольчої Армії. Пройшов найгарячіші точки: Савур-Могилу, Старогнатівку, шахту Бутівку, а також звільнення селища Піски, Карлівки, Авдіївки та Красногорівки.

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Похорон розпочнеться сьогодні о 12 годині у Самборі на перетині вул. Котляревського та Заміська Потім труну з тілом буде перевезено в церкву Святої Трійці на вул. Шевченка, де усі бажаючі матимуть змогу попрощатися з Героєм, віддати йому останню шану.