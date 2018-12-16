Школа на Львівщині зустрілася з кумиром і виграла гроші на спортивне спорядження

Новороздільська школа, що на Львівщині,отримала першість у конкурсі «Запроси спортсмена в школу»

У змаганні брали участь 190 шкіл з усієї України. А школа-переможець Новороздільський НВК ім. В. Труша отримає від організаторів програми спортивний інвентар на суму 10 тисяч гривень.

За умовами конкурсу «Запроси спортсмена в школу» діти мали знайти відомого спортсмена з їх регіону та провести з ним спортивного захід у школі. Запрошення від дітей з Нового Роздолу прийняла майстер спорту України, учасниця зимових Олімпійських ігор у Ліллехаммері Христина Опьолу-Подгрушна. Більше того, до неї приєднались чемпіонка світу та Європи з боксу серед юніорів Вікторія Вірт-Герасимович та майстер спорту з художньої гімнастики Ольга Козак.

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Разом зі спортсменами учні провели розминку, а потім визначали , який клас найсильніший та найспритніший. Їх випробовували інтелектуальною спортивною вікториною, рухливими естафетами та енергійними вправами.

Але найбільше діти тішились, коли отримали можливість особисто поспілкуватись з спортсменками. Вони говорили про улюблені види спорту, олімпійський рух, перемоги та навіть вмовили Вікторію Вірт-Герасимович дати майстер-клас з боксу.

«Учні самі запропонували чемпіонкам провести інтерактивний урок і дуже ретельно готувалися до нього. Вони вивчали історію олімпійського руху, дізналися багато фактів про олімпійські види спорту, а зокрема про гірськолижні види та бокс», – каже вчителька НВК Лариса Чопак.

Конкурс «Запроси спортсмена в школу» проходив у рамках програми «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». Місія Healthy Schools – сприяти здоровому способу життя серед дітей шкільного віку.

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