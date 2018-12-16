Як це – бути помічником святого Миколая

Уже 18 років поспіль у Львові, у межах акції «Миколай про тебе не забуде», гуртуються волонтери, аби ввечері 18 грудня подарунки від Чудотворця отримали діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Сергій Козюк вперше став помічником Миколая у 2010-му. Відтоді не пропустив жодної акції. Чому? Читайте в матеріалі

Усе почалося 2001-го, коли ініціативні львів’яни перейняли досвід з Польщі. Там було щось схоже до нашої фабрики Святого Миколая. Спершу ініціативу реалізували лише декілька осіб, які просто фізично не могли передати подарунки всім діткам з малозабезпечених сімей, тому обдаровували лише декілька родин. Але кожного року охочих долучитися до ініціативи ставало все більше і більше. Скажімо, цьогоріч близько 500 волонтерів завітають до понад 2,5 тис. дітлахів з 1,3 тис. малозабезпечених чи багатодітних сімей, а також сімей учасників АТО / ООС.

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Про роботу фабрики

Фабрика святого Миколая – це ніби справжня фабрика-завод. Уся робота там організована такими, свого роду, конвеєрами. Спочатку ми відкриваємо реєстрацію волонтерів, потім вони проходять вишколи і навчання, і лише після цього можуть пакувати дитячі подарунки. Наша фабрика працює у три зміни, бо ми не можемо дозволити всім волонтерам, які реєструються, приходити в один і той же час, адже тоді для всіх не вистачить місця. Волонтери приходять на 10, 13 і 16 години.

Ще один конвеєрний процес – це, власне, пакування, адже всі речі, які потрібно покласти дитині у подарунок, розставлені на окремих столах: є стіл з іграшками, з канцтоварами та іншими корисними речами. Пакувальник по черзі підходить до кожного столу і таким чином збирає подарунок індивідуально для кожної сім’ї.

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Про подарунки

До складу найстандартнішого подарунку входять зошит, ручка, а якщо це дитина дошкільного віку або молодших класів, то також розмальовка, альбом, олівці для малювання. Окрім того, ми обов’язково кладемо іграшки, книжки, солодощі і мандаринки.

Залишити подарунки (солодощі, іграшки, книжки, канцелярське приладдя, засоби гігієни) дітлахам можна на Фабриці святого Миколая за адресою вул. Коперника, 17 (Львівський Палац Мистецтв) з 11 до 17 грудня або у спеціальних коробках у приміщеннях партнерських організацій та спільнот. Їхні адреси – за цим посиланням.

Списки потребуючих дітей нам надають міська рада, навчальні заклади та духовенство, після цього ми опрацьовуємо їх з нашою базою. Карту розвезення подарунків формуємо таким чином, щоб ті чи інші волонтери працювали в одному районі, а не бігали по цілому місту.

Якщо маєте можливість допомогти з перевезенням Помічників та подарунків ввечері 18 грудня, то можна стати волонтерами-водіями.

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Про волонтерів

Усі наші волонтери ввечері 18 грудня ходять у червоних шапочках. Також вони носять величезні червоні мішки. Ще одним атрибутом є наші посвідки, де написано «Акція «Миколай про тебе не забуде». Помічник Святого Миколая». Це такий документ, що посвідчує приналежність людини до нашої команди волонтерів. Реакція у людей різна: наприклад, ті, до яких ми приходимо вперше, іноді просто не вірять, що хтось може приходити і просто так щось дарувати.

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Довідка: Миколай про тебе не забуде — щорічна благочинна акція, завданням якої є зібрати та роздати подарунки (солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни) тим діткам, які могли б залишитися без нашої або батьківської уваги, а також створити особливу чарівну атмосферу свята. Акція започаткована у Львові в 2001 році та проводиться щорічно по всій території України напередодні Дня святого Миколая. Уже 18-й рік поспіль її організовує МГО «Академія Української Молоді» спільно з навчальними закладами, не байдужими громадськими організаціями та спільнотами.

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