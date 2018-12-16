15 справ, які потрібно встигнути зробити до Нового Року
До Нового Року залишається 15 днів. Інструктаж, про що варто подбати, аби новий рік почався вдало
Читаємо і втілюємо список справ, які допоможуть належним чином завершити рік, що минає.
- Навести порядок в домі. Щоб зробити це швидко, складайте речі за категоріями, а не за місцем розташування. Марі Кондо, яка допомагає людям перетворити їхні захаращені приміщення на затишні та просторі оселі, радить одразу ж поставити перед собою дві мети: викинути непотрібні речі і знайти місце для того, що вам потрібно. Детальніше ми писали про це тут.
- Подякуйте, пробачте і відпустіть. «Легко вам казати, щоб за день пробачити», можете подумати ви. Так, є ситуації, які досі викликають у нас неприємні відчуття. Не можете пробачити прямо зараз, то хоча б почніть процес відпущення образ: поверніться думками у минуле, подивіться на ситуацію зі сторони людини, яка вас образила, знайдіть причини такої поведінки. А тепер згадайте приємну подію з цією ж людиною. Придивіться до всіх деталей, які тоді вас обох тішили, відчуйте знову тепло і радість. Зателефонуйте до цієї людини і подякуйте за той приємний період. Нехай цей крок буде першим на шляху вашого примирення.
- Зробіть добру справу. Серед нас є бездомні, діти-сироти, сім’ї, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, літні люди, які живуть у будинках пристарілих. Бездомним можете віддати одяг і взуття, які вам уже не стануть у пригоді. У Львові Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян якраз потребує цих речей. Також для хворих дітей можна здати кров. У дитячі будинки та до літніх людей приходьте з солодощами, сюрпризами чи розважальними програмами. Додайте до їхніх щоденних буднів частину свята і щастя.
- Напишіть надихаючий список того, що вам вдалося зробити цього року і чим гордитеся. Настільки приємно буде бачити, що 12 місяців ви були сміливими, робили кроки до здійснення важливих цілей, що одразу виникнуть плани на 2019 рік.
- Йдіть здоровими у новий рік. Якщо вас болить зуб, шлунок чи будь-який інший орган, то просто зараз запишіться до спеціаліста, який вам допоможе. Ми писали про те, чому важливо періодично перевірятися у мамолога та уролога.
- Один день – на розваги. Боулінг, спа у заміському відпочинковому комплексі, романтична вечеря у центрі міста, поїздка на квадроциклах, фільм, театр. Обирайте будь-що для яскравих вражень. Відключіть телефони під час відпочинку і релаксуйте. Закрийте очі, подумки пройдіться по всьому тілу і розслабляйте кожну кліточку.
- Не дуже приємний список неприємних провалів року. Так, не все приносило задоволення. Сядьте на 20 хвилин і в тишині випишіть всі справи, які не зробили, не завершили і відкладаєте. Біля кожної напишіть причину, чому не вдалося. Що для вас справді важливо перенесіть на конкретну дату. Якщо справу не можна зробити за один день, то розпишіть покроковий план також з датами. Писати списки буває нудно. Але коли ви їх зробите, то матимете цілісну картину – що зробили, де прохалявили і куди рухаєтеся. Пам’ятайте слова: «Якщо ви не знаєте куди йдете, то дуже здивуєтеся, коли прийдете не туди».
- Поїдьте до батьків. Поміж важливих для нас планів і подій часу для обіймів, душевних розмов з мамою чи татом не залишається часу. Від батьківської любові і їхнього домашнього затишку виростають крила, піднімається настрій і з’являється відчуття сили, що можеш зробити неможливе.
- Відкрийте депозит. Перед Новим Роком так хочеться скупити весь одяг, магазин з новорічними прикрасами і на святковий стіл поставити вишукані страви. Виділіть бюджет, щоб виглядати красиво у новорічну ніч і скуштувати щось смачне. А решту – покладіть на депозит. Ви відчуєте, що маєте подушку безпеки, вмієте розпоряджатися грошима і створювати прибуток, адже з депозиту нараховуватимуть відсотки. Тут почитаєте, яким буде курс долара у 2019 році, а у цьому матеріалі, як правильно вести сімейниі бюджет.
- Якщо маєте автівку, то запишіть її на техогляд. Нехай спеціаліст перевірить чи всі механізми справні. Тоді різдвяно-новорічні свята обійдуться без неприємних сюрпризів.
- Прикрасьте ялинку і дім. Про модні тенденції на 2019 рік почитайте у нашому матеріалі – «Як прикрасити дім та ялинку на новорічно-різдвяні свята: модні тенденції». Він вийде у понеділок, 18 грудня, о 15:00. Ваші рідні й друзі на оновлення в домі точно скажуть: «Вау. Як у тебе гарно». Та й вам буде комфортно бути в атмосфері свята.
- Оплатіть комунальні послуги. За обслуговування домофону, будинку, Інтернет, охорону можна заплатити одразу за два місяці. Адже в січні це просто може вилетіти з голови.
- Купіть або зробіть скарбничку на літній відпочинок. І періодично кидайте туди мінімум 10 доларів чи євро. Коли замовлятимете путівку, то сума, яку ви встигли наскладати, стане приємним бонусом.
- Купіть подарунки рідним. Нехай це буде щось невелике і символічне. Наприклад, набір шоколадних цукерок з різними наповнювачами, ексклюзивний сорт кави чи чаю. Запакуйте у красиву коробку і насолоджуйтеся радістю найближчих людей.
- Проведіть з коханою людиною увесь день у новому місці. Нехай це буде сюрпризом. Наприклад, замовте джакузі з видом на гори або екскурсію у величний замок. Час, який ви будете разом – безцінний вклад у ваші стосунки.