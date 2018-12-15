Як правильно падати. Зимова інструкція від експертів

Синці, вивихи та переломи – усі ці травми можна отримати через ожеледицю. Як падати без шкоди для здоров’я – дізнавалась кореспондентка «Львівської газети»

Цими вихідними синоптики прогнозують на Львівщині снігопади, ожеледицю і вітер. Щоб не впасти, потрібно не поспішати та дивитися під ноги,- це перше зимове правило. На прогулянці будьте уважними. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й більш важких травм.

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«Ходити потрібно маленькими короткими кроками. Це для того, щоб краще контролювати саме положення стопи. Це має бути повільніший крок, на злегка зігнутих ногах. Ноги по слизькій поверхні слід пересувати майже не відриваючи від землі, щось схоже на човниковий крок»,- пояснює фізіотерапевт Євген Гудзь.

Для безпеки під час зимових прогулянок важливо вибрати і правильне зимове взуття,- переконаний взуттєвий майстер Нестор:

«У жодному разі не повинна бути гладка підошва. В більшості зараз люди обирають легке взуття, а воно зроблене з поліретану і не є довговічним. Швидко зношується. Добра основа є ризинова і з каучку. Вона як добре носиться, так і практична у негоду»,-уточнює майстер.

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Столичний лікар-травматолог Сергій Тронько нагадує, зимове взуття має бути на невисокому стійкому каблуку чи танкетці, з якісною підошвою. У магазинах можна придбати спеціальні гумові насадки на взуття проти ковзання.

Є і домашні «лайф-хаки», щоб взуття не ковзало – на підошви можна приклеїти шматок поролону, лейкопластиру чи шматок наждачного паперу. Це слід робити щодня перед виходом з дому. Дехто навіть змащує підошву клеєм ПВА і на кілька хвилин ставить взуття у пісок. Крупинки перешкоджатимуть ковзанню.

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Якщо ж ви таки втратили рівновагу – швидко присядьте. Це дозволить вам втриматися на ногах. А коли розумієте, що падіння не уникнути – згрупуйтесь:

«Руки повинні бути зігнуті у ліктьових суглобах і притиснуті до голови. Голову притиснути до грудей і закрити руками. Коліна притиснути до ліктів. Старатися впасти якомога більше на бік. У жодному разі не підставляйте під удар руки»,- додає лікар Євген Гудзь.

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Пом’якшити удар під час падіння допоможе і зимовий одяг. Також, взимку особливо ретельно оминайте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом і це створює додаткову небезпеку. Крім того, вони можуть бути погано закріплені, що теж додає ризику травмуватись.

Якщо Ви впали і через деякий час відчули головний біль, нудоту, біль у суглобах або ж утворилися набряки – терміново зверніться до лікаря у травмпункт.

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