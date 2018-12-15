Я з чаєм не на «ти», а на велике «Ви»,- львівський чайний сомельє

Сьогодні – Міжнародний день чаю. У символічний день – символічно про тонкощі чаювання. Розмова з чайним експертом – львів’янином Валерієм Фенотою

«Приходь на чай» – фраза, яку часто можемо почути. Чай – популярний напій на Землі. Важко знайти місце, де не знали би про нього. «Міжнародний день чаю» відзначається щорічно 15-того грудня. Ми поговорили з людиною, для якої заварити чай – це не просто залити листочки водою у горнятку. Валерій Фенота – тітестер, тобто дегустатор чаю, експерт.

Валерію, Ви захопилися чаєм вже давно, десять років тому. Як набували свої знання та вміння, щоб зараз бути з чаєм «на ти»?

– Так, десь приблизно десять років. Якщо чесно, то я і досі не думаю, що я з чаєм на «ти», а швидше на велике «Ви». Просто почав пити чай, почав цікавитися, почав зустрічати людей, щось шукав нове, та й досі шукаю…

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З’явилося таке хобі, яке перетворилося на стиль життя, заробіток?

– Так! Це конкретно і стиль життя, і заробіток, і хобі. Чесно кажучи, тяжко себе уявляю у житті без чаю.

Ви працювали до Революції Гідності у Росії, у чаївні. Зараз поринули у світ чаю в Україні, продаєте елітний китайський чай. Що далі?

– Відразу скажу, що епітет «елітний» точно не до чаю, краще я казав би «якісний», а, можливо, «справжній». Мої короткострокові перспективи, то планую, десь за два тижні відкрити чайовню. Невеличку, власне і буде називатися «Tea Room». Це буде кімната маленька, десь на 16 квадратів, з місцем, де можна буде попити чаю, звичайно, і магазином.

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Як, не будучи експертом, обрати якісний чай?

– Взагалі, чаю якісного насправді дуже мало. Це потрібно спілкуватися з людьми, які його п’ють, які люблять це. До того ж, якість кожен по-своєму розуміє та сприймає. Наприклад, так сталося, позавчора я пригостив друга чаєм, а вчора ввечері приятель мені написав, що він зранку цей чай випив, не перший раз його у мене купував, але йому стало погано. Потім з’ясувалось, що він мало спить, багато працює. Виходить, що людина сама розігналася, а чай просто став медіатором.

От власне, багато людей починають ранок з чаю, а з чого починає чайний сомельє? Що для Вас взагалі чай?

– Насправді, я не так часто починаю ранок з чаю, а швидше з вівсянки, можливо, я зараз експерт вівсянки (сміється). Залежить від пори року. Влітку люблю вранці прокидатися і пити чай. Інколи навіть прокидаюся спеціально раніше, щоб ще сонне тіло було. Два-три ковтки чаю – уже широко розплющив очі, погляд стає тверезим. Люблю такий стан. У Китаї є таке поняття, як «чайний шлях». Я гонюся за ефектами чаю, мені подобається, як він діє на мене. У мене є добірка чаїв, я знаю, що цей мене тонізує, цей розслабляє, а той – наводить фокус. Я фізично відчуваю, коли який мені варто випити. Це таке спілкування з чаєм, на відчуттях.

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А часто проводите чайні церемонії з друзями, сім’єю?

– Чайна церемонія – це ж не зовсім чаювання. Чайна церемонія – це для того, щоб побути з собою, подивитися у себе вглиб. Зазвичай, чайні церемонії проводяться у тиші, я особливо не розповідаю про чай, роблю тільки презентацію чаю. Намагаюся, щоб людина, в колі нових людей, почувалася вільно, відчула свій стан, що чай дає можливість розслабитися. Як п’єш чай, то з кожним ковточком, ти неначе «тверезієш» чи що, тяжко описати цей стан. Варто спробувати!

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Якими простими секретами приготування можете поділитися з тими, хто захоче відсвяткувати Міжнародний день чаю вдома?

– Для мене складно пояснити, як якісно приготувати чай. Для більшості людей, то не більше, як просто засипати в горнятко листочок та залити водою. А якщо подивитися трохи глибше, то взагалі, варто промити чай. Кинути в горнятко, залити невеликою кількістю води, злити цю воду, от маєте промитий чай. Потім залити і настоювати хвилинку-дві. Класно подивитися якісь відео, можливо, придбати посуд для чаювання. Відкрию секрет, для початківця посуд дуже дешево коштує, але навіть такий посуд створює особливу атмосферу.

Усі фото – героя публікації.

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