Вихідні у Львові: фестивалі, концерти, театральні постановки, майстер-класи

Театр, музика, література, кіно… 5 головних подій вихідних, на яких варто побувати кожному.

Дні українського кіно

У Львові тривають «Дні українського кіно» – подія, що має на меті познайомити глядача з новими українськими фільмами. Після кожного кінопоказу можна поспілкуватись із творцями стрічок. Вчора дивились «Українські шерифи» Романа Бондарчука та «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва. На вихідних покажуть «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, «Припутні» Аркадія Непиталюка і не тільки. Вхід на усіх кінопокази – вільний (за умови попередньої реєстрації).

Коли: 15-16 грудня

Де: Кінотеатр «Коперник» (вул. Коперника, 9)

Вхід вільний

Опера «Украдене щастя»

«Украдене щастя» на лібрето Максима Рильського за однойменним твором Івана Франка – одна з найкращих сучасних українських опер. У музиці Юлія Мейтуса твір Франка знайшов надзвичайно тонке та глибоке відтворення у сенсі розкриття психології людських відносин. Чудова можливість з користю провести вечір суботи.

Коли: 15 грудня, 18:30

Де: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької (проспект Свободи, 28)

Вартість: 50-500 грн

Концерт гурту «Брудні»

Якщо опера – не для вас, радимо побувати на спекотному рок-концерті столичної формації «Брудні». Нещодавно колектив потішив прихильників новою платівкою «Київ».

Коли: 15 грудня, 20:00

Де: Актовий зал Fredra.61

Вартість: 120 грн

День народження Старого Лева

«Видавництво Старого Лева» святкує свій 17-й День народження. На гостей чекає безліч майстер-класів для дорослих і малюків, зустрічі з письменниками та ілюстраторами, розіграші суперпризів, знижки на книги до 50%, інтерактиви і танці. Не проґавте!

Коли: 16 грудня, 12:00-18:00

Де: FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24)

Вхід вільний

Концерт BEDZVIN

Воло Бедзвін – канадський віолончеліст українського походження. Володимир співпрацював з «Гич Оркестром», Мар’яною Садовською, Соломією Чубай, Марком Токарем, Христиною Соловій та іншими. BEDZVIN представить оригінальні пісні, а також українські і класичні композиції з Ярославом Місіком (фортепіано) та Любком Маріашем (перкусія).

Коли: 16 грудня, 20:00

Де: Львівський органний зал (вул. Бандери, 8)

Вартість: 60-200 грн