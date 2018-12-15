Львівські підприємці викрали базу даних військових частин області

А також скопіювали інформацію, яка належить державним установам і підприємствам на Львівщині

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення цих установ. Проте, під час виконання робіт вони встановлювали заборонені російські програми для копіювання інформації «Парус» та «Афіна».

Таким чином зловмисники отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій на Львівщині.

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Програмне забезпечення «Парус» та «Афіна» поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ. Тож викрадені бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави.

Прокуратура Львівської області вже відкрила кримінальне провадження.