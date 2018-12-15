Сирне желе, яке стане окрасою будь-якого столу

Десерт має вишуканий вигляд, легкий у приготуванні, корисний (адже в сирі збережені усі властивості) і дуже смачний. Такий рецепт підійде як для святкового меню, так і для повсякденного

Інгредієнти:

1 кг кисломолочного сиру

3 пачки галяретки (різних кольорів)

2 пачки желатину

400 мл молока

400 мл сметани

1 ст. ложка цукру

ванільний цукор

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Етапи приготування:

Крок 1

Блендеруємо сир, додаємо цукор, молоко, сметану і ванільний цукор.

Крок 2

Окремо заливаємо 3 галяретки (на упаковку галяретки потрібно 180 мл гарячої води).

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Крок 3

Заливаємо желатин холодною водою (до його набухання), після цього розігріваємо до однорідної маси, розливаємо порівно у три галяретки. Галяретки мішаємо до повного розчинення желатину та желе.

Крок 4

Розділяємо сир у три посудини (в однаковій кількості).

У кожну частину сиру заливаємо різні галяретки (галяретка не гаряча, кімнатної температури).

Добре перемішуємо кожну сирну масу (можна міксером).

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Крок 5

Форму устелюємо целофаном і заливаємо пошарово сирні маси.

(перший шар)

(другий шар)

Як основу можна використати печиво, виклавши його на дно форми.

Прикрашаємо десерт кокосовою стружкою або какао.

Ставимо у холодильник до повного застигання.

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Сирне желе готове! Смачного!

Фото авторки матеріалу.

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