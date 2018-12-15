Сирне желе, яке стане окрасою будь-якого столу
Інгредієнти:
1 кг кисломолочного сиру
3 пачки галяретки (різних кольорів)
2 пачки желатину
400 мл молока
400 мл сметани
1 ст. ложка цукру
ванільний цукор
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Етапи приготування:
Крок 1
Блендеруємо сир, додаємо цукор, молоко, сметану і ванільний цукор.
Крок 2
Окремо заливаємо 3 галяретки (на упаковку галяретки потрібно 180 мл гарячої води).
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Крок 3
Заливаємо желатин холодною водою (до його набухання), після цього розігріваємо до однорідної маси, розливаємо порівно у три галяретки. Галяретки мішаємо до повного розчинення желатину та желе.
Крок 4
Розділяємо сир у три посудини (в однаковій кількості).
У кожну частину сиру заливаємо різні галяретки (галяретка не гаряча, кімнатної температури).
Добре перемішуємо кожну сирну масу (можна міксером).
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Крок 5
Форму устелюємо целофаном і заливаємо пошарово сирні маси.
(перший шар)
(другий шар)
Як основу можна використати печиво, виклавши його на дно форми.
Прикрашаємо десерт кокосовою стружкою або какао.
Ставимо у холодильник до повного застигання.
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Сирне желе готове! Смачного!
Фото авторки матеріалу.
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