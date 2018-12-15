Що відомі львів’яни отримували в дитинстві від святого Миколая

19 грудня християни святкують День святого Миколая і заглядають зранку під подушки, щоб перевірити чи є там для них подарунки

І надіються, що в пакетах знайдуть саме ті гостинці, про які написали у листі до Миколая. Журналісти «Львівської газети» разом з львів’янами поринули у їхні спогади дитинства, заглянули у ті щасливі ранки, коли вони розпаковували подарунки і розпитали, як вони, коли вже стали дорослими, допомагають Миколаєві прийти до своєї малечі та рідних.

Андрій Садовий, міський голова Львова

Я вірю у Святого Миколая! Коли був маленький, то Миколай мені залишав подарунки біля ліжка. Там були різки і мандаринки. Для мене Святий Миколай завжди асоціюється з мандаринками. Цим запахом наповнювалася уся кімната. Миколай і зараз мандаринки, шкарпетки і різні дрібнички любить принести.

Якщо говорити про наших дітей, то святий Миколай отримує листи від них і потім приносить подарунки у вітальню. Діти зранку встають і там вже є підписані подарунки від святого Миколая. Це, як правило, речі, які дітям потрібні. Тому що нереалістичні забаганки Миколай не приносить.

Марта Госовська, перекладачка «Спостерігаючи за англійцями», викладачка УКУ та ЛНУ, блогерка

Миколая для мене завжди було найочікуванішим святом! Вже з перших чисел я різко чемнішала і питала батьків, чи Миколай точно ходить під вікнами і зауважить зміни на краще в моїй поведінці. Всі мої Миколаї були особливими, але один пам’ятаю досі: це був адвент-календар, привезений з Німеччини, де на кожен день був захований маленький подаруночок – резинка для волосся, цукерок, кольорові олівчики і всякі інші дитячі скарби!

Відколи я стала помічником Миколая для близьких та рідних, граю за правилами: гарно пакую подарунок, бо це ще одна насолода – розглядати пакування і вгадувати, що ж там всередині, прокидаюся посеред ночі, зачіпаю босою ногою кант ліжка, пищу і буджу весь дім. І так щоразу, як би я не намагалася тихенько підкласти подарунок посеред ночі, закінчується все тим, що я перебуджу всіх!

Андрій Чемес, ведучий і співзасновник львівського «мандрівного радіо» Radio SKOVORODA

У дитинстві якось я побачив Святого Миколая, який приносив мені подарунки. Це була така біла постать, від якої йшло дуже яскраве світло. Вона була досить нечіткою, але я знав, що то Миколай.

У мене є кілька подарунків, які запам’ятались найбільше. Коли мені було десь років шість, Миколай мені подарував великого білосніжного іграшкового пса. Я його назвав Чарлі. І десь до років дванадцяти він стояв в мене біля ліжка, оберігаючи мене. А ще Миколай мені завжди приносив великі книги з малюнками. І я досі пам’ятаю ці моменти, коли цілий ранок сидиш в ліжку і їх переглядаєш.

До моєї дитини приходить Миколай зранку, коли вона ще спить, звісно. Ми намалювали календар днів, що залишились до свята. Кожного ранку вона закреслює ще один день. Чекає дуже.

Дарія Альошкіна, скульпторка і витинанкарка

Я родом з Поділля і у нас не було традиції дарувати подарунки на Миколая. Тому дарувати подарунки мені почали, коли я вже була дорослою і, коли переїхала до Львова 10 років тому.

А от вже для своїх дітей ми готуємо свято. Подарунок має бути обов’язково корисний, наприклад, мольберт. А решту діти пишуть листи і замовляють, що хочуть. Миколай приносить нам під ранок пакети і ми тихенько заходимо з ними, ставимо біля ліжечок і тікаємо. Зазвичай це робить чоловік.

Зоряна Крачковська, директор чоловічого журналу «Егоїст»

Я була наївною дитиною і вірила у чарівну паличку. Мені подарували рожевий кольоровий олівець. Він ще був не підструганий з обох сторін, а зверху мав пушок. Я подумала, що це чарівна паличка. Першим моїм бажанням було, щоб ціле ліжечко було в апельсинах. Як я засмутилася, коли паличка не спрацювала. Чомусь у мене такий наяскравіший спогад на День святого Миколая. Мені дуже подобався цей день, бо ми з братом посеред ночі знаходили подарунки від Миколая і бігли всіх будити вдома, розпаковували подарунки. Необмежена кількість мандаринок, солодощів. Це все було дуже-дуже в кайф.

Ще з дитинства пам’ятаю, що пакети були дуже великими і в них було багато подарунків. Тому вже навіть тепер, коли Миколай приходить до моїх рідних, то не можуть бути лише одні солодощі чи мандаринки. Це обо’язково має бути великий-великий кульок з меншими подарунками і з більшими. Миколай приходить вночі, тому й подарунки ці мають теж появлятися біля ліжка вночі.

Наталя Морквич – багаторазова переможниця чемпіонатів світу, Європи та України з фехтування на візках

Десь в 5-му класі я дуже мріяла про одну сукню. Вона мала бути червоною і пишною. Декілька днів я не могла нормально спати – переживала чи принесе мені її Миколайко. Завжди у ніч, коли ходив святий Миколай, я відсовувала подушку і залишала місце для подарунка, щоб йому було легше. Пам‘ятаю той момент, коли сплю і рукою пробую чи він вже прийшов. І тут щось шелестить….урааа, Миколай прийшов. Ці емоції були неймовірними. Це була червона пишна сукня і, звісно, ще солодощі і фрукти. У цей момент ще більше віриш в Миколая.

Я стараюся заздалегідь дізнатися, що хочуть мої рідні отримати від Миколая. Якщо не виходить, то намагаюся зрозуміти, що їм потрібно. Звечора Миколай кладе подарунки всім під подушку. Завжди наголошую, що Миколай просив дочекатись до ранку, перед тим, як їх розкрити. А коли брат з сім’єю приїжджає на Миколая, то дітки так летять до подушок. Це круто.

Степан Сус, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла

Я дуже шаную святого Миколая. Кожного дня молюся до нього. Я вважаю, що його добрі вчинки вчать нас робити щось добре іншим людям і бути послами святого Миколая у цьому світі.

У мене завжди День святого Миколая асоціювався з цукерками, апельсинами, мандаринами. У дитинстві – це були іграшкові машинки. Одного року мені Миколай подарував електронний годинник на руку. Це був мій перший годинник. Не було такого року, щоб святий Миколай не приходив. Я дуже вдячний, що Він вчить нас бути добрими, щедрими і не лише отримувати подарунки від нього, але також робити подарунки іншим.

Подарунки від святого Миколая пропоную своїм рідним вибрати ті, які їм сподобаються. Святий Миколай демократичний і дає право вибору, щоб рідні були задоволені.