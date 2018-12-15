Коли янголи спускаються з небес: львівські черлідерки підкорюють Європу

Черлідинг – це більше, ніж спорт. Його розвиток на Західній Україні розпочався саме зі Львова – з клубу «Львівські янголи»

Черлідинг – це більше, ніж спорт. Його розвиток на Західній Україні розпочався саме зі Львова – з клубу «Львівські янголи»

Сьогодні у нашому місті вже близько 500 янголят, наймолодшій – 2 роки і 6 місяців. «Дівчатка-чародійниці, які виконують з помпонами хитромудрі па, зливаються в гіпнотичному хороводі танцю, сідають на шпагат, крутять фуете, злітають, наче зграя птахів, в піднебесся спортивного залу, запалюють вулканічною енергією глядацькі серця», – так змальовані черлідерки на сайті Всеукраїнської Федерації. Краще і не скажеш! Адже черлідинг – це мистецтво, яке поєднує в собі елементи шоу і видовищних видів спорту (гімнастики, акробатики, танців).

Спортивний осередок з черлідингу у нашому місті має назву «Львівські янголи» («Lviv Angels»). І дійсно, коли виступають ці дівчата, здається, що то янголи спустилися з небес. Отож, нумо знайомитись з засновницею спортивного клубу, президентом Львівської обласної федерації черлідингу Наталією Блажко та її янголами.

Днем народження «Lviv Angels» вважається червень 2014 року – саме тоді була набрана перша група діток, яких стали навчати черлідингу. У 2019 році львівському клубу виповниться п’ять. І хоча цей вид спорту розвивається у нашому регіоні віднедавна, вихованки львівської школи черлідингу вже завойовують Європу.

Минулого тижня юніорський джаз-дует «Lviv Angels» привіз золоту медаль з міжнародного турніру European Open, який проходив у Греції. Трохи раніше, влітку цього року, молодіжна збірна України виступила на чемпіонаті Європи в командному джазі. Українські черлідерки постали в образі амазонок і під композицію Руслани «запалили» глядачів та навіть суворих суддів. Як наслідок – срібна медаль престижних змагань. А складалася наша збірна із 21 дівчини, 18 з яких були львів’янками. А в планах амбітних львівських черлідерок – Олімпійські ігри.

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Наталю, у більшості людей черлідинг асоціюється з запальними виступами дівчат з групи підтримки. У гарних костюмах та з помпонами в руках вони створюють шоу на спортивних матчах. Принаймні так я пам’ятаю це з американських фільмів

– Черлідинг розвинувся саме в США (в 1870-х роках), тому не дивно, що наші люди вперше дізналися про нього з американських кінострічок. У буквальному перекладі «черлідер» – це лідер тих, хто кричить на стадіонах («cheer» – вигук, «leader» – лідер). Дійсно, спершу черлідинг був як шоу для глядачів та з метою підтримки команд. Згодом виник і спортивний напрямок.

Але ви, мабуть, здивуєтесь, дізнавшись, що перші черлідери – чоловіки. Це вже пізніше у черлідингу почали вправлятися дівчата. До речі, черлідерами свого часу були президенти США – Франклін Рузвельт, Дуайт Ейзенхауер, Джордж Буш, а зі світових зірок шоу-бізнесу – Мадонна, Робін Вільямс, Майкл Дуглас, Камерон Діаз та інші.

Тобто черлідинг має два напрямки: шоу і спорт. А що у Львові з’явилося першим?

– Починали ми з шоу. Я майстер спорту з художньої гімнастики, і у 2011 році ми з дівчатами-гімнастками створили групу підтримки «Львівські янголи». Ще кількох дівчат добрали за результатами кастингу і почали готуватися до виступів на футбольному Євро-2012. А з 2012 року ми також стали офіційною групою підтримки баскетбольного клубу «Галичина». Однак періодично виникала проблема дефіциту кадрів, крім того, я розуміла, що постійно брати танцюристок чи гімнасток – не вихід, адже їх доводилося перевчати. Так у мене виникла ідея створити власну школу черлідингу.

Отож, Ви заснували з нуля не лише черлідинговий клуб «Lviv Angels», але й впровадили цей вид спорту на Львівщині?

– В багатьох містах України черлідинг розвинувся значно раніше. Всеукраїнська федерація черлідингу існує ще з 2004 року. А ось на заході України цього виду спорту довго не було. Ми першопроходці.

Так от, поставивши за мету виховати своїх спортсменок, я почала шукати в інтернеті інформацію про черлідинг – чи є він в Україні взагалі і у Львові зокрема. Так вийшла на Всеукраїнську Федерацію черлідингу. А ще дізналася, що у Львові була створена обласна федерація ще у 2008 чи 2009 році, але фактично вона не функціонувала. Отож, я поїхала до Києва на зустріч з Президентом Федерації Юрієм Крикуном. До речі, наш президент визначна особистість – заслужений журналіст України, космонавт-дослідник. Я погодила з Юрієм Юрійовичем, що буду очолювати львівську федерацію і розвивати спортивний напрямок черлідингу.

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У 2014 році я стала президентом Львівської обласної федерації черлідингу і почала працювати з дітками. На початках ми набрали буквально десятьох дівчаток віком десяти років. А вже сьогодні маємо кілька секцій у Львові, в яких тренуються спортсменки віком від 3 до 17 років, і найменшій нашій аngels ще немає і трьох рочків.

1 березня 2015 року ми провели перший чемпіонат Львівської області з черлідингу. А вже після нас черлідинг почав розвиватися у Миколаєві Львівської області та в Івано-Франківську.

А де ж взяли гроші, якщо не секрет, адже це чималі витрати?

– Крім гімнастики, я також вміла професійно танцювати. Мене запросили до Єгипту попрацювати керівником танцювального колективу. Думала, поїду ненадовго, а пробула там аж шість років. Зароблені гроші вклала у розвиток черлідингу.

Я і зараз працюю практично на безкоштовних засадах, бо всі фінанси, що потрапляють до мене, витрачаю на справу – купую килими, намагаюся допомогти перспективним спортсменам, вивезти їх на змагання тощо. Затрачено багато грошей, сил та часу. Вже не раз мені й мама казала: «Та припини, скільки можна, у тебе ж свої діти». Напевно, я божевільна (сміється).

Я би перефразувала інакше: Ви – невгамовна. Але дійсно, навіщо при таких розкладах усе це Вам? Ні прибутку, ні спокою…

– Чесно, я не знаю. Напевно, мене надихає, коли бачу, що дітям подобається цей вид спорту і вони хочуть займатися. Я стараюся не просто розвивати черлідинг, а прагну створити такий клуб, де всі будуть як одна сім’я. Ми шиємо власну клубну форму, робимо екіпірування (рюкзаки та ін), при чому не лише для дітей. Наприклад, для батьків у нас є гарні футболочки з написами CHEER MOM (для матусь) та CHEER DAD (для татусів). Все це для того, щоб батьки і діти відчували себе єдиною командою.

До слова, те, що у черлідингу працюють у команді, є величезним плюсом власне для дітей. Вони вчаться співпрацювати, радіти один за одного, з самого дитинства бути відповідальними. У цьому спорті розкриваються навіть сором’язливі та невпевнені в собі дітки, які навряд чи змогли б проявити себе в індивідуальних видах.

Що ще цікавого у планах на майбутнє?

– Черлідинг як вид спорту поділяється на акробатичний і танцювальний (данс). У танцювальному в свою чергу виокремлені джаз, хіп-хоп, фрістайл з помпонами. У Львові є лише танцювальний черлідинг. Але я дуже стараюся та шукаю тренерів, щоби розвинути і акробатичний. Маю на прикметі акробата, який не проти взятися за це, але роки через два, бо поки він гастролює світом. Ось тоді б могли набирати у групи й хлопчиків.

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Може тоді вже й матусь залучите? Сучасні мами здатні дати фору й молодим

– Розумію, що ви жартуєте. Але це дійсно моя мрія – поставити танець батькам. Батьки й самі хочуть. Думаю, ми зробимо черлідинг й для них, почнемо, напевно, з Сихова.

Взагалі планую відкрити багато секцій, чекаю, поки попідростають наші юніорки. Оскільки стосовно тренерів дотримуюсь тієї ж політики, як і щодо дітей – прагну не брати з інших видів спорту, а виховувати своїх. Тому вже зараз залучаю юніорок-черлідерок, у котрих бачу хист і бажання, до допомоги тренерам, щоб вчилися працювати з дітьми. Я покладаю на своїх велику надію!

Ви казали, що маєте своїх діток. Вони займаються черлідингом?

– Поки ні. Соломійці 4 роки, вона дуже активна, тому записали її на всі гуртки, які є у садочку, а ще – на художню гімнастику. А нещодавно народився синочок Данилко, йому 5 тижнів.

Так розумію, сидіти у декретній відпустці Ви не збиралися ні дня?

– (посміхається) Та ніколи ж! Мене призначили тренером молодіжної збірної команди України, маю переглядати дітей на змаганнях та відбирати їх до збірної. Ось і цими вихідними їду до Києва з такою метою. Адже вже необхідно формувати команду на чемпіонат Європи, який відбудеться наступного року.

На Вашу думку, що потрібно аби стати класною черлідеркою?

– Бажання й праця. При чому працювати треба багато над чим. Виступи черлідерок оцінюють за десятьма пунктами, за кожен максимально можна отримати 10 балів. Потім все те сумується та виводиться загальний бал. Отож, оцінюється техніка, синхронність (злагодженість командних дій), хореографія (оригінальність та складність постановки, вміння перебудовуватись та працювати в групах), костюми, втілення образів, вміння передати емоції, «запалити» глядачів тощо. Більшість з тих пунктів мають ще свої підпункти. Тут дуже багато вимог. Наприклад, якщо це синхронність, то всім членам команди потрібно не просто однаково піднімати руки чи ноги, але навіть згинати їх під однаковим кутом; також має бути однаковий інтервал між спортсменами при виконанні елементів, при переміщеннях чи перебудовах.

А чи реально українським черлідеркам потрапити на найпрестижніші змагання – Олімпійські ігри?

– У 2016 році черлідинг був попередньо визнаний олімпійським видом спорту. Отож, сподіваємось, що він буде доданий до програми Олімпійських ігор 2024 року. Президент Федерації впевнений, що наша збірна потрапить на Ігри, адже Україна завжди презентувала себе на високому рівні, займаючи призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Юрій Юрійович сказав нам вже розпочинати підготовку кадрів, а це дівчатка 2008 р.н.