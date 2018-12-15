Бережемо природу: 8 альтернативних ялинок для вашого дому

Незабаром розпочнуться новорічно-різдвяні свята, тож саме час встановити в оселі головний атрибут усіх святкувань - ялинку

Незабаром розпочнуться новорічно-різдвяні свята, тож саме час встановити в оселі головний атрибут усіх святкувань - ялинку

Та не поспішайте купувати свіжо зрубану лісову красуню чи зрізати її самотужки – залишіть краще в лісі.

«Львівська газета» підготувала для вас декілька варіантів альтернативних ялинок, які можна легко зробити власноруч.

Економимо простір

У вашій оселі місця обмаль? Вихід є – настінні ялинки. Перший і найпростіший варіант – придбати постер у магазині. Такі можна знайти у магазинах декору чи навіть у книгарнях. Але якщо маєте натхнення в трохи часу – можете зробити собі таку красу:

Використаного паперу в оселі завжди назбирується чимало, але він ще може пригодитися.

До речі, зробити такі краї можна замочивши папір у міцному чорному чаї або ж злегка їх обпаливши.

Ялинка з гілочок, знайдених у лісі чи у парку, та гірлянди – стильний і простий варіант. До того ж галузки можна пофарбувати в будь-який колір або ж залишити як є.

Читайте також: Айсберг замість ялинки, резиденція святого Миколая та ярмарок

Якщо клеїти галузки до стіни не варіант, то їх можна поєднати мотузкою і прикріпити до гачка на стіні. Гірлянда та кульки стануть чудовою окрасою такого «деревця».

Такий варіант ялинки залучить до активності усіх мешканців вашого дому. Це гарна нагода провести більше часу разом. Цю аплікацію можна вважати навіть родинним деревом.

Зізнаюсь чесно, я в дитинстві робила саме таку ялинку. Обмалювала долоні усіх членів своєї сім‘ї та сформувала з них пишне деревце. Моя мама досі вішає цю аплікацію на стіну у час зимових свят.

Коли місця вдосталь

Любите книги? То чому б не зробити своє новорічне дерево, використавши їх і при цьому, абсолютно не зашкодити ні самим книгам, ні довкіллю? Отже, ви можете відтворити форму ялинки просто на книжковій полиці:

Або ж викласти конусоподібне дерево з книжок у будь-якому куточку оселі. Не забудьте прикрасити гірляндою та кульками.

Невагому та дуже ніжну новорічну красуню можна зробити з ось таких куль:

Для цього вам будуть потрібні повітряні кульки, нитки, клей та терпіння, адже доведеться трохи почекати, доки «павутинки» висохнуть.

Читайте також: Я з чаєм не на «ти», а на велике «Ви»,- львівський чайний сомельє

Ялинку можна навіть пошити. Що для цього потрібно? Передусім вміння кроїти та шити, схеми м‘якого дерева можна знайти в Мережі.

Простіше, ніж пошити, можна виготовити ялинку з картону. Пропонуємо вашій увазі два варіанти таких дерев:

Якщо ж вам ліньки робити щось таке – купіть штучну ялинку. Залишіть справжнє дерево рости! Це стане вашою доброю справою цьогоріч і природа вам неодмінно віддячить.