Водіїв, які своїми авто блокували рух електротранспорту, оштрафували на 220 тисяч гривень

І вже є результати – рахунок підприємства поповнився на понад 220 тисяч гривень. Штрафують водіїв, які припаркували свої автівки так, що трамваї чи тролейбуси не можуть проїхати. А також винуватців ДТП, які заблокувало рух електротранспорту.

Про це у коментарі «ЛГ» розповів речник ЛКП «Львівелетротранс» Іван Бондар.

«Ми подаємо до суду або у досудовому порядку, щоб нам компенсували простій міського електротранспорту. Є спеціальна формула, як розраховується штраф. Скажемо так, що вартість простою однієї години одного трамваю або вимушеної зміни руху великої кількості електротранспорту – це близько 500 гривень. Таке ми практикуємо з весни 2018 року. Наразі, суд нам задовольнив усі позови. Ми вже отримали на наш рахунок понад 220 тисяч гривень», – пояснив речник.

Також у суд вже подали позови на суму понад 150 тисяч гривень. Тож до кінця 2018 року «Львівелектротранс» планує отримати від «блокувальників» понад 300 тисяч гривень.

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