Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (архівне відео)

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – день пам'яті в Україні

Цей день відзначають щорічно 14 грудня – у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

У мережі Facebook у спільності “Підслухано Біла Церква” з’явилось архівне відео, як відбувалась ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС.

День встановлено в Україні «…з метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та на підтримку ініціативи громадських організацій і Міністерства праці та соціальної політики України…» згідно з Указом президента України «Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» від 10 листопада 2006 р. № 945/2006.

У Львові сьогодні заходи з вшанування учасників ліквідації наслідків аварії відбудуться об 11:00 годині на площі біля пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля» (вул. Морозна, 31а). О 12:00 годині – розпочнуться заходи з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Кінопалаці ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81).