Риба, бейбі-бокси та пенсії: Про що міністр Рева говорив у Львові

Очільник Міністерства прибув на підсумкову конференцію проекту «Рука допомоги» з двогодинним запізненням, виправдав це проблемами з транспортом. Про що ж говорив Андрій Рева – у матеріалі «Львівської газети».

Пенсія

«З 1 січня 2019 року будуть підвищені пенсії військовослужбовцям. Це більше півмільйона наших громадян, які отримують пенсії згідно з законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Ми у минулому році підняли їм пенсії на 50%, у цьому році ще на 25%, як це передбачено постановою Кабінету міністрів. А вже з 1 березня майже для 11 мільйонів наших громадян буде здійснено перерахунок пенсій», – запевнив він.

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Міністр також зазначив, що процес зростання пенсій носитиме перманентний характер і не залежатиме від президентських виборів.

«До кінця 2019 року мінімальна пенсія становитиме понад 1629 гривень», – пообіцяв міністр.

Бейбі-бокси

Серед цьогорічних досягнень Андрій Рева виокремив реалізацію проекту, пов’язаного з новонародженими:

«Цього року розпочалася програма «Пакунок малюка» і сьогодні майже 100 тисяч сімей отримали його. Ми його продовжимо і в 2019 році – з січня пакунки видаватимуть молодим мамам безпосередньо у пологовому».

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Було б добре, щоб ця обіцянка втілилась, адже отримувати речі для немовляти через місяць після народження – сумнівна перспектива, яка цьогоріч спіткала не одну породіллю зі Львова та Львівщини.

Плани

У планах Міністерства на 2019 рік є надзвичайно потрібний проект, який стосується маломобільних груп населення і аналогів якому поки не було в Україні.

«Якщо говорити про наступні програми, то ми зараз закуповуємо 25 автомобілів для створення служб перевезень для людей на візках. У 2019 році ми хочемо розвинути цю службу уже на рівні територіальних громад», – розповів міністр.

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Не забув він нагадати і про монетизацію субсидій, яка стартує вже з 1 січня 2019 року.

Проповідь

Без цього виступ міністра не обійшовся. Андрій Рева цитував Шевченка, радянський фільм «Москва сльозам не вірить», а також розповів мудру притчу, яку колись прочитав на плакаті у класі своєї дружини – шкільної вчительки:

«Якщо дати людині одну рибину, то вона буде ситою рівно один день. Якщо дати дві – буде сита два дні. Але, якщо її навчити ловити рибу – вона буде ситою все життя».

Ця притча з «репертуару» міністра стосується пілотного соціального проекту «Рука допомоги». До речі, у рамках цієї ініціативи малозабезпечені та внутрішньо переміщені люди на Львівщині відкрили 115 підприємств – найбільше серед трьох областей-учасників. Загальна сума фінансової допомоги, яку надали усім підприємцям-початківцям, склала 13,5 мільйонів гривень.

Усі фото – Мар’яна Галькович.

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