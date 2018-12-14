“Пам’ять про тебе житиме в наших серцях, друже”: З життя пішов герой зі Львівщини

Цю сумну звістку вчора ввечері на своїй сторінці повідомила комбат “Госпітальєрів” Яна Зінкевич. Для неї, як і для родини, смерть Юрківа стала ударом:

“На жаль у нас дуже погані новини. Сьогодні, після тривалого лікування помер наш побратим Друг Бандера, Юрків Віктор Іванович – розвідник Української Добровольчої Армії. Родом з міста Самбір Львівської області. Тяжко поранений під Савур-Могилою в серпні 2014 року. Це дуже близька мені людина, один з моїх перших поранених в найтяжчий період літа 2014 року”.

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Чин похорону відбудеться у Самборі, орієнтовно – цими вихідними. День та час поки уточнюються.