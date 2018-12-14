Новорічна ялинка своїми руками: для львівських школярів організували конкурс

Акція «Збережемо життя ялинці» має нагадати молоді, що природу потрібно берегти, а дім можна прикрасити новорічними композиціями

Конкурс організовує Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр за підтримки департаменту містобудування та управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, повідомляє прес-служба ЛМР.

Школярі та їхні наставники можуть подати свої роботи у декількох номінаціях:

– найкраща «Різдвяна інсталяція» (Різдвяна шопка, дідух, Різдвяний павук); ;

– найкраща «Стилізована ялинка» (ялинки виготовлені з використанням вторинної сировини);

– найкраще «Новорічне аранжування» (мініатюрні ялинки, ялинки-букети, віночки, композиції зі свічками та шишками, ялинки з сухих гілок та інших природніх матеріалів);

– найкращий «Новорічний топіарій» (новорічне декоративне деревце).

Виставка-конкурс святкових композицій відбудеться 21 грудня 2018 року з 11:00 до 15:00 год на площі Ринок (біля центрального входу до будівлі Ратуші).

Найкращі роботи будуть відзначені дипломами управління освіти, подяками департаменту містобудування та пам’ятними подарунками.

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