«Не варто шукати «гострих відчуттів», ризикуючи власним життям»: На залізниці у Львові травмувалися двоє людей

Вчора, 13 грудня, у Львові на залізничній станції Підзамче, на колії товарного парку внаслідок ураження електричним струмом від контактної мережі постраждали молоді хлопець та дівчина. Про це повідомило управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

«Такі прикрі випадки останнім часом трапляються доволі часто. Молоді люди ігнорують елементарні правила власної безпеки, внаслідок чого може трапитись біда. Тому ми ще і ще раз закликаємо: пам’ятайте, залізниця — це зона підвищеної небезпеки. І тут є небезпека двох видів: небезпека наїзду рухомого складу та небезпека ураження електричним струмом високої напруги», — Віктор Іваніцький, начальник управління.

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Він також закликав батьків пояснювати дітям, особливо підліткам, що не варто намагатись нікого вразити, чи шукати «гострих відчуттів», ризикуючи власним здоров’ям та життям.